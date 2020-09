PSG / Metz : les notes des joueurs parisiens

Le PSG est dans une période de turbulences, tout est compliqué et tourne mal… jusqu’au renversement de dernière minute. Une exclusion injustifiée d’Abdou Diallo, une blessure importante de Juan Bernat, et le PSG s’est retrouvé à neuf contre onze face à Metz, avec un 0-0 au tableau d’affichage malgré de nombreuses occasions. Malgré ces circonstances, l’équipe a trouvé les ressources, au bout de la fatigue, pour aller chercher la victoire dans le temps additionnel grâce à Julian Draxler suite à un centre d’Angel Di Maria.

C’est d’ailleurs le Fideo qui aura été le créateur durant ce match, multipliant des passes qui auraient pu être décisives. Angel Di Maria était vraiment dans tous les bons coups. Pour son retour Mauro Icardi a été présent dans les bonnes zones, faisant de bonnes remises, mais sans trouver la conclusion, comme Pablo Sarabia qui ne parvient plus à marquer. L’entrejeu du PSG a tenu le ballon mais manque une nouvelle fois de talent créatif. Derrière, ce n’était pas la grande sérénité malgré l’assurance affichée par Keylor Navas, toujours propre. Sur les cotés les apports des latéraux (Dagba et Bakker) ont été insuffisants, mais il y avait de la bonne volonté. Comme dit avant la rencontre, au vu de la feuille de match, l’important c’était les trois points. Ils sont là. Reste à croiser les doigts pour Juan Bernat qui semblait très en souffrance avec son genou. Rappelons qu’à ce poste Layvin Kurzawa a hérité de six matches ferme de suspension. Pour Leandro Paredes et Neymar, c’est une sanction de deux matches ferme et un match avec sursis. Ces deux hommes reviendront pour la rencontre de Reims.

Les notes de Canal Supporters pour les joueurs du PSG : Navas 6 Dagba 5 Marquinhos 5 Diallo 3 Bakker 4 Herrera 5 Gueye 4.5 Draxler 5.5 Sarabia 3.5 Icardi 4.5 Di Maria 6