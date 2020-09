PSG / Metz : Plusieurs absents à l’entraînement

Les matches s’enchaînent pour le PSG en ce début de championnat. Après Lens (0-1) et l’OM (0-1), le club de la capitale affronte le FC Metz, ce mercredi au Parc des Princes (21h), à l’occasion du match reporté de la 1ère journée. Les Parisiens ont l’occasion d’enfin marquer des points dans cette compétition après deux défaites. Mais la tâche s’annonce ardue car Thomas Tuchel va devoir faire face aux suspensions et aux retours des joueurs touchés par le Covid-19.

Et pour ne rien arranger, l’entraîneur du PSG a vu plusieurs de ses éléments être absents de l’entraînement. En effet, comme le rapporte Loïc Tanzi, journaliste pour RMC, Marco Verratti, Thilo Kehrer et Jesé n’ont pas pris part à la séance du jour. Un sacré casse-tête à venir encore pour le PSG.

En revanche, comme l’avait confié Thomas Tuchel en conférence de presse, plusieurs joueurs devraient effectuer leur retour pour cette rencontre : “On fait un entraînement avec Mauro Icardi et Marquinhos. Kylian Mbappé et Alessandro Florenzi ne seront pas là. Florenzi n’était pas dans le groupe quand on a joué la finale de Ligue des Champions (programmé le même jour que PSG / Metz). Donc, il ne peut pas jouer face à Metz.”