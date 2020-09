PSG / Metz : quelle équipe Thomas Tuchel lancera-t-il ?

Le PSG enchaîne vite mais enchaînera-t-il bien ? Après deux revers 1-0 contre Lens et Marseille, Paris s’offre ce soir (21h/Téléfoot) un choc de bas de tableau contre un Metz aussi à zéro point. Souci, la liste des absences est encore longue comme le bras ! Pour ce match reporté de la première journée de Ligue 1, Thomas Tuchel sera privé de Neymar, Leandro Paredes, Layvin Kurzawa (exclus contre l’OM et suspendus), de Kylian Mbappé (ex Covid), Alessandro Florenzi (recrue non qualifiée) et peut-être de Thilo Kehrer, Marco Verratti (restés aux soins) voire de Keylor Navas (si son dos pose encore problème).

C’est donc un PSG encore très affaibli qui va devoir relever la tête. Rare bonne nouvelle, Marquinhos, brassard au bras, retrouve le onze. Mais c’est presque tout… puisque le 4-3-3 annoncé n’a rien de flamboyant. Julian Draxler va à priori remplacer Marco Verratti dans l’entre-jeu, Mauro Icardi, sans condition physique, va retrouver la pointe après des semaines difficiles. Il sera soutenu par un Angel Di Maria certainement encore chamboulé par le Classico, et un décevant Pablo Sarabia qui doit se relancer. Bref, l’essentiel sera d’obtenir les trois points. Pour le reste, il faudra peut-être ne pas être trop regardant.

Compositions dans L’Equipe et Le Parisien

Feuille de match du PSG/Metz

Première journée de Ligue 1 Uber Eats – Mercredi 16 septembre 2020 à 21 heures au Parc des Princes – Diffuseur : Téléfoot – Arbitre : Lesage – VAR : Castro et Guillard

PSG (4-3-3) : Navas (ou Rico) – Dagba, Marquinhos (c), Kimpembe, Bernat – Herrera, Gueye, Draxler – Sarabia, Icardi, Di Maria.

Remplaçants : Rico ou Bulka, Kehrer, Diallo, Bakker, Verratti, Simons, Ruiz, Kalimuendo, Pembele ou Jesé.

: Rico ou Bulka, Kehrer, Diallo, Bakker, Verratti, Simons, Ruiz, Kalimuendo, Pembele ou Jesé. Entraîneur : Tuchel