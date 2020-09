PSG / OM : Di Maria écope de 4 matches de suspension pour son crachat

Dix jours après la défaite du Paris Saint-Germain face à l’Olympique de Marseille (0-1), ce match fait encore beaucoup parler. Alors que la commission de discipline de la Ligue va examiner le dossier concernant les potentielles insultes racistes d’Alvaro à l’encontre de Neymar, le geste d’Angel Di Maria a aussi fait jaser. Coupable d’un crachat vers le défenseur espagnol, sans l’atteindre, l’Argentin sera absent un bon moment.

En effet selon les informations de nombreux médias comme Telefoot ou RMC Sport, “El Fideo” a été condamné pour quatre matches de suspension pour son geste. Rappelons que les textes de la FFF sont clairs, le crachat est défini comme une “expectoration volontaire susceptible d’atteindre une personne ou en direction de celle-ci”.

Cette absence d’Angel Di Maria est un vrai coup dur pour les Parisiens, alors que le joueur revenait au top de sa forme. Il ratera les déplacements à Nîmes (18/10) et Nantes (1/11), et les matches au Parc des Princes contre Angers (2/10) et Dijon (25/10). Il fera donc son retour en Ligue 1 face au Stade Rennais le 8 novembre prochain.