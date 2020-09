PSG / OM – L’agent d’Alvaro monte au créneau pour défendre son client

Défait par l’Olympique de Marseille sur sa pelouse du Parc des Princes, le PSG a bien mal débuté son exercice 2020-2021. Mais ce qui fait les choux gras de la presse depuis plusieurs jours concernant ce Classique, c’est la polémique autour de Neymar et Alvaro. Le premier accusant le seconde d’injures racistes à son égard. Une accusation à laquelle a réagi l’agent du principal intéressé.

Au micro de la radio ibère Onda Cero, José Rodri, agent d’Alvaro, a défendu son client en expliquant que celui-ci n’avait jamais proféré d’insultes racistes à l’égard de Neymar. Pire, selon lui, Neymar aurait lancé des propos très limites à Alvaro durant la partie. Il a notamment expliqué qu’un recours en justice à l’encontre du Parisien était dans les tuyaux. On se renvoie donc la balle, d’un camp à l’autre…

“Alvaro a une conduite irréprochable durant toutes ses années en tant que professionnel. Il n’a jamais été impliqué dans de tels faits avant. En aucun cas il n’a prononcé des expressions racistes contre Neymar. Alvaro nie catégoriquement tout type d’insulte raciste dirigée à un partenaire de profession. Il y a même eu des expressions homophobes et péjoratives à son encontre. (…) Ce n’est pas agréable qu’on t’envoie un million de tweets avec des accusations et des menaces de mort, des photos de lui ont été prises, de sa voiture, etc. C’est dépasser les bornes et il faut arrêter ça“, a-t-il expliqué dans des propos relayés par Foot Meercato.