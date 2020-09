PSG / OM : les notes des Parisiens

On savait le PSG vulnérable en ce début de saison en Ligue 1 marqué par une multitude de cas positifs au Covid. Les craintes se sont confirmées avec une seconde défaite en quatre jours malgré des retours de Di Maria et de Neymar, volontaires mais justes physiquement. Cette fois contre des Marseillais dominés mais victorieux 0-1 au final, au Parc des Princes. Un match très chaud, mal dirigé par un Monsieur Brisard ne sachant que dégainer des cartons. La rencontre s’est achevée sur une bagarre générale et cinq exclusions… dont Neymar qui accusera Alvaro de propos racistes. Bref, le PSG est tombé dans le jeu de la provocation marseillaise, comme dans les années 90. “14 jaunes et 5 rouges, ce match a été hors de contrôle. Je ne comprends pas. Pourquoi on a choisi un arbitre sans expérience ? Je ne défends pas certaines choses. Il y a des images, des audios… ce sera jugé. Il faut voir le VAR aussi. Le 1er but est hors-jeu et pas le 2e but de Marseille”, a réagi Leonardo au micro de Téléfoot.

Côté terrain, Sergio Rico n’a pas réalisé d’intervention. Défensivement, l’axe continue de manquer de sérénité. Le généreux Alessandro Florenzi s’est montré intéressant pour sa première avec des centres bien sentis. Le milieu de terrain a travaillé mais il a manqué d’un peu de talent. Finalement, on a beaucoup vu Neymar et Angel Di Maria mais leur condition physique déficiente les a rendus nerveux, souvent imprécis. Beaucoup de déception.

Les notes de Canal Supporters : Rico 4 / Florenzi 6,5 / Kehrer 4 / Kimpembe 4 / Bernat 5 / Herrera 5 / Gana Gueye 3 / Verratti 5 / Sarabia 3 / Neymar 4,5 / Di Maria 4