PSG / OM : quel onze lancera Thomas Tuchel ?

Ce matin Thomas Tuchel utilisera le réveil musculaire de ses joueurs pour déterminer son onze et ses alternatives. Qui parmi Neymar, Di Maria, Paredes ou Navas peut débuter ce PSG-OM ou entrer en jeu ? Avec deux entraînements dans les jambes, les ex-positifs au Covid sont hors de condition. Mais même à 50% physiquement, il peut être tentant de faire jouer les offensifs car l’équipe parisienne est actuellement dépourvue quand il faut faire la différence devant la cage adverse. Cela n’a été que trop flagrant jeudi à Lens (1-0) malgré les bonnes prestations de jeunes Ruiz et Kalimuendo.

Reprenons ligne par ligne. Dans la cage Sergio Rico, qualifié, semble être celui qui va prendre la succession de Marcin Bulka, le malheureux polonais étant le responsable de la défaite du PSG à Bollaert-Delelis. Keylor Navas pourrait être la bonne surprise s’il se sent prêt. En défense, la nouveauté se nomme Alessandro Florenzi. La recrue en provenance en prêt de l’AS Roma est qualifiée et prête à jouer. L’international italien devrait se retrouver face à l’attendu Dimitri Payet. Pas de Marquinhos en revanche, l’axial brésilien est espéré pour la rencontre mercredi contre Metz. On devrait retrouver le même trio au milieu de terrain avec Herrera, Gueye et Verratti. La grande inconnue , c’est donc la ligne d’attaque toujours totalement privée de Mauro Icardi, Kylian Mbappé et possiblement de Julian Draxler. Qui sera associé à Pablo Sarabia ? Neymar d’entrée ? En joker ? Idem pour Di Maria ? C’est le suspense du jour avant la rencontre elle-même. Mais les deux stars pourraient se partager les 90 minutes.

Paris Saint-Germain FC / Olympique de Marseille

3e journée de Ligue 1 Uber Eats |Dimanche 13 septembre 2020 à 21 heures au Parc des Princes | Diffuseur : Téléfoot | Arbitre : Brisard | VAR : Letexier et Coué

: Navas ou Rico – Florenzi, Kehrer, Kimpembe (c), Bernat – Herrera, Gueye, Verratti – Sarabia, Kalimuendo, Di Maria (ou Neymar, ou Ruiz) Remplaçants : Rico ou Navas, Dagba, Diallo, Bakker, Kurzawa, Paredes, Ruiz, Jesé, Neymar

: Rico ou Navas, Dagba, Diallo, Bakker, Kurzawa, Paredes, Ruiz, Jesé, Neymar Entraîneur : Tuchel