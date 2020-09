PSG / OM – Rouyer scandalisé du crachat d’Angel Di Maria

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le Classique entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille a été une source intarissable de polémiques. L’une d’entre elles concerne Angel Di Maria qui a craché en direction d’Alvaro Gonzalez. Pour cela, El Fideo a écopé de quatre matches de suspension. Une suspension que juge trop faible Olivier Rouyer. Le consultant se montre ainsi scandalisé par l’attitude de Di Maria : “Quand Raymond me taclait, je me relevais, ça râlait un peu, mais je ne lui crachait pas dessus. Cracher, c’est humiliant, c’est petit, c’est lâche, c’est moins que rien… C’est une catastrophe… Il n’y a pas de débat possible : c’est normalement six matches, terminé et au suivant !“, s’est offusqué Rouyer sur le plateau de La Chaîne L’Equipe.