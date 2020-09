PSG / OM – Sébastien Tarrago met en garde Thomas Tuchel

C’est un début d’exercice pour le moins délicat pour le Paris Saint-Germain. Entre les différents cas de Covid au sein de l’effectif, les deux défaites en deux matches de Ligue 1 et le manque d’efficacité des joueurs, le PSG connait un lancement très poussif. Un état de fait qui pousse Sébastien Tarrago à mettre en garde Thomas Tuchel. Pour le journaliste, qui s’exprime sur le plateau de La Chaîne L’Equipe, Leonardo pourrait bien prendre une décision tranchée à son sujet si les choses ne s’améliorent pas.

“Thomas Tuchel devrait se méfier. On sait bien que la communication n’est pas toujours fluide avec Leonardo. On sait, et il a beau s’en défendre, que Leonardo n’est pas fondamentalement fan de Thomas Tuchel et que, tôt ou tard, il finira par faire venir un homme qu’il aura choisi. Il devrait se méfier car il ne faudrait pas que cela dure . Il y a toujours le totem de la Ligue des Champions, mais ça peut vite bouger. Il y a déjà deux défaites, ce qui n’arrive jamais au Paris Saint-Germain…À titre personnel, je trouve qu’il a des excuses atténuantes. Tout cela a également été mal géré par le club, ce n’est pas le seul coupable. S’il a eu l’équipe qu’il a eu à Lens, ce n’est pas de sa faute. On est un peu sévère. Moi, je lui en veux d’avantage sur le jeu. Je ne comprends toujours pas comment il veut faire jouer le Paris Saint-Germain“, a expliqué Tarrago.