PSG / OM – Villas-Boas devrait miser sur un milieu renforcé (RMC)

Ce dimanche soir, coup d’envoi à 21h en direct sur Téléfoot, on aura le droit au 50e Classique au Parc des Princes entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille. Un choc de la troisième journée de Ligue 1 qui s’annonce, d’ores et déjà, assez particulier sur le papier, surtout vu les incertitudes côté PSG. Des incertitudes qui n’empêcheront nullement André Villas-Boas, coach olympiens, de tenter un coup tactique assez surprenant.

En effet, d’après les informations de RMC Sport, André Villas-Boas devrait opter pour un système hybride en 4-3-3 sur la pelouse du Parc des Princes. L’idée du technicien portugais serait de renforcer son milieu de terrain en usant d’un Maxime Lopez entre les lignes. Il se passerait ainsi de Dario Benedetto en pointe. Le onze phocéen s’articulerait de la façon suivante : Mandanda – Sakai, Caleta-Car, Alvaro, Amavi – Gueye, Kamara, Rongier – Payet, Lopez, Thauvin.

Un 4-3-3 sans réel numéro 9 donc, Lopez et Thauvin pouvant se partager cette charge. RMC nous explique que Villas-Boas aurait dans l’idée, en s’appuyant sur Lopez notamment, de contrôler le ballon au milieu de terrain, tout en gardant “un groupe compact”.