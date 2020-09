Quand le journal AS estime un transfert de Mbappé à 120-150M€

Les supporters du PSG peuvent actuellement tester leurs nerfs. Il y a eu des périodes plus agréables pour le club de la capitale et ses suiveurs. C’est dans ce contexte que le journal madrilène AS aligne les raisons pour lesquelles Kylian Mbappé voudra signer au Real Madrid en 2021. Il est question de vénération pour Zinedine Zidane, d’un vestiaire très français, d’une possibilité de remporter la Champions League, de gagner le Ballon d’or, et… de sa capacité financière à pouvoir payer un transfert de 120 à 150M€. Ce qui voudrait dire que le PSG le vendrait moins cher que ce qu’il a versé à l’AS Monaco depuis 2017 (180M€). Voilà de quoi finalement donner le sourire. Kylian Mbappé est coté à 180M€ et le PSG n’est pas vendeur même s’il est contraint par l’échéance de sa fin de contrat : 2022.

“Le Real a l’avantage“