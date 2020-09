Quand le rédacteur en chef de France Football se moque du PSG

En ouvrant le FranceFootball de la semaine depuis ce mardi en kiosque, vous pourrez lire en tournant la première page un édito de Pascal Ferré, rédacteur en chef de la publication. Un billet très certainement écrit avant la révélation du test positif au Covid-19 de Kylian Mbappé qui illustre ce qui faisait râler Leonardo dimanche, un certain traitement médiatique français injustement à charge contre le PSG. Dans le collimateur de Pascal Ferré “ces joueurs du PSG qui n’ont pu s’empêcher de tourner un remake des Bronzés, à Ibiza. Jean-Claude Dusse, Popeye, Bobo, Marius, ils étaient tous là ! Avec quelques tatouages en plus. Et Cavani, en guest-star.”

“Pour un club qui court après la reconnaissance internationale, ça fait tache. Et, forcément, se gondoler tous ceux qui peinent à toujours prendre au sérieux sur la durée cet impayable PSG“, écrit le rédacteur en chef de France Football. “Pourquoi ne pas proposer au PSG, empêtré dans ses cas de « Covid festifs », de ne démarrer sa saison qu’à partir de la 5e journée, sans disputer ses matches en retard ? Ça permettrait de redonner un peu de suspense et de peps à une compétition démarrée dans un anonymat et une cacophonie navrants.”