Quand Riolo et Rothen s’opposent franchement sur Verratti

Un PSG en 4-3-3 ou 4-4-2 ? Deux ou trois joueurs dans le cœur du jeu ? Comment doit jouer l’équipe de Thomas Tuchel ? L’After de RMC se posait la question. Et qui dit milieu de terrain parisien dit Marco Verratti. De quoi provoquer une vive opposition entre Jérôme Rothen et Daniel Riolo, premier détracteur de l’international italien, cadre du PSG.

La position de Jérôme Rothen : “Verratti, c’est un vrai joueur de football. Quand tu as un PSG qui n’y arrive pas face à des équipes qui mettent un gros tempo, style Liverpool ou le Bayern, s’il y en a bien un capable de déjouer ce pressing là, c’est bien Verratti ! Et vous pouvez dire ce que vous voulez. Tu n’arrives pas à lui prendre le ballon ! Comme tous les grands joueurs, dans les grands matches il est capable d’élever son tempo.”

La position de Daniel Riolo : “Verratti il peut jouer dans un entre-jeu à deux ? Quoi ? Mais il n’a pas l’activité… C’est une blague. Il ne tient pas physiquement. Le Bayern, pendant le Final 8, il jouait avec Goretzka et Thiago Alcantara. Mais Verratti c’est lequel des deux ? Verratti il ne vaut même pas la moitié d’un des deux en activité, en sortie, en accélération du jeu ! Tu es aveugle ou quoi ?! Contre Nice c’est Di Maria qui faisait les passes. Verratti, il passait son temps à tripoter le ballon comme d’habitude.”