Quand UOL évoque une vieille stratégie de Neymar et se contredit

En 2022, Neymar Jr aura 30 ans et sera en fin de contrat au PSG s’il ne prolonge pas. Une projection réalisable avec tous les joueurs de football sous contrat. Oui, mais voilà, pour le brésilien UOL Esporte il y a une très vieille stratégie derrière tout cela : arriver au sommet de sa carrière à 30 ans et être libre contractuellement pour faire un dernier contrat jackpot. Selon le média brésilien, le plan du clan Neymar a été monté il y a sept ans… Et donc il y a une contradiction forte puisque lors de l’été 2019 Neymar Jr voulait retrouver le FC Barcelone avec un contrat longue durée compte tenu du coût d’un transfert… Que devient la vieille stratégie dans ce cas de figure évoqué dans l’article ? Elle tombe. D’ailleurs, des sources internes au PSG ont jugé comme “faux et ridicule” le propos de cet article d’UOL Esporte. Quoi qu’il en soit, la prolongation de contrat de Neymar – comme celle de Kylian Mbappé – deviendra logiquement un vrai sujet en fin d’année et en 2021. Le président Nasser al-Khelaïfi souhaitant conserver absolument et durablement ses deux mégastars. Le Parisien évoque lui ce matin un Neymar à fond dans le projet du PSG : “Il est très motivé pour la prochaine saison”, assure son entourage dans le média. “Il n’y aura aucun problème sur son implication dès la première journée.“