Rai : “Dès les premiers moments difficiles j’ai compris qu’à Paris tout avait plus d’impact”

Capitaine légendaire du PSG, le Brésilien Rai (55 ans) a marqué l’histoire du club de 1993 à 1998 malgré une première saison compliquée. On trouve sur son palmarès parisien une Coupe des vainqueurs de Coupe (1996), un titre de champion de France (1994), les coupes de France 1995 et 1998, les coupes de la Ligue 1995 et 1998, et un Trophée de champions en 1995. Une réussite majeure dans les 50 ans d’histoire du club restée gravée dans les mémoires des fervents fans du PSG.

“Quand je suis parti de Sao Paulo, mes amis m’avaient dit : “Ah, là-bas ça sera plus tranquille, à Paris le foot n’est pas le plus important.” Mais dans le club, c’était comme au Brésil ! Dès la première crise, les premiers moments difficiles, j’ai compris qu’à Paris tout avait plus d’impact. Aujourd’hui, on dit que Paris est magique. C’est vrai. Mais c’est un peu fou, aussi“, commente Rai dans un hors-série de L’Equipe. “À la fin de la première saison, Denisot m’a demandé directement : “Ça ne s’est pas passé comme on l’espérait, on continue ou pas?” Je lui ai dit: “Pas question d’abandonner”. Et il l’a respecté. On n’a plus jamais parlé de ça et ça n’a été que du bonheur.”