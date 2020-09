Rajkovic : “La rencontre face au PSG s’annonce difficile pour nous”

Le gardien de but serbe du Stade de Reims, Predrag Rajković (24 ans), ne peut que constater la mauvaise passe de son équipe, 19e de Ligue 1 avec un point en quatre matches et une élimination lors du troisième tour qualificatif de l’Europa League contre les Hongrois du MOL Fehérvar (0-0 a.p., 1-4 t.a.b.). Avec 120 minutes jouées jeudi et le moral dans les chaussettes, le Stade de Reims ne s’avance pas en épouvantail face à un PSG qui récupèrera dimanche soir (21h/Téléfoot) des joueurs comme Leandro Paredes et Neymar. Ces deux exclus du PSG-OM ont purgé leurs deux matches de suspension mais restent sous la menace d’un match avec sursis.

“On est un peu déçus, on a manqué de chance lors de la séance de tirs au but. Le début de saison n’est pas réussi, mais l’équipe a subi beaucoup de changements et l’interruption a été longue. Mais ce n’est pas une excuse. Maintenant on va se tourner vers le championnat”, commente Predrag Rajković, le portier rémois, dans le journal L’Union. “Affronter le PSG est toujours un match spécial. La rencontre s’annonce difficile pour nous, elle n’arrive pas au bon moment. On est déçus d’avoir perdu les derniers matches mais on va donner le maximum dimanche pour réagir.”