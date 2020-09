Reims / PSG : le groupe retenu par Tuchel

Pas de Layvin Kurzawa (suspendu), Juan Bernat, Thilo Kehrer (blessés) ni de Gana Gueye, trop juste et forfait après avoir été touché à la cheville gauche dimanche dernier. C’est la liste des absences pour le match du PSG à Reims ce soir (21h/Téléfoot). A ceux-là, il faut ajouter Marcin Bulka, en instance de départ. Pour cette rencontre, Thomas Tuchel a convoqué un groupe de 20 joueurs avec un possible retour du quatuor offensif Ángel Di María, Neymar Jr, Kylian Mbappé et Mauro Icardi.

Le groupe convoqué pour le Reims/PSG :

Gardiens : Navas, Rico, Letellier

Feuille de match possible