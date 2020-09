Reims / PSG : les notes des joueurs parisiens

Malgré une 19e place au classement, malgré une élimination jeudi en Europa League et 120 minutes sur le terrain, le Stade de Reims a décidé de jouer face au PSG. Et il faut apprécier cette intention car cela a permis la tenue d’un bon match de Ligue 1, très vivant. Beaucoup d’occasions, une emprise parisienne en première période, puis du box to box en seconde période qui n’a pas du tout plu à Thomas Tuchel. Car si le PSG a une foultitude d’occasions, il n’a marqué que deux fois par Mauro Icardi (deux passes décisives de Kylian Mbappé). Il faut dire que l’entraîneur du PSG s’était donné les moyens d’attaquer avec Leandro Paredes en sentinelle, Julian Draxler et Neymar en meneurs, et un trio Mbappé-Icardi-Di Maria devant. Du talent mais pas toujours de l’efficacité dans le dernier geste. Dans le lot, Neymar s’est particulièrement illustré par ses dribbles, sa créativité, des passes exceptionnelles, mais pas de but. Et pourtant il a eu des occasions comme Kylian Mbappé, certainement frustré ce soir. Derrière, Presnel Kimpembe a été particulièrement intraitable. Et il le fallait car les Champenois étaient joueurs.

Les notes de Canal Supporters pour les joueurs du PSG

Navas 6

Florenzi 6

Marquinhos 6.5

Kimpembe 7.5

Bakker 6

Di Maria 6

Paredes 6

Draxler 6.5

Neymar 8

Icardi 7,5

Mbappé 7