Reine-Adelaide : “Ce sera très compliqué de rivaliser avec le PSG, on connait tous la valeur de cette équipe”

Le PSG, qui n’a pas encore débuté sa saison 2020-2021, part comme le favori de la saison 2020-2021, qui pourrait lui apporter un dixième titre de champion de France et ainsi devenir le club le plus titré en Ligue 1 à égalité avec l’AS Saint-Etienne. Mais Lyon souhaite mettre fin à l’hégémonie parisienne comme l’a expliqué Rudi Garcia ou bien Memphis Depay. Pour Jeff Reine-Adelaide, ce sera très difficile de rivaliser avec les Rouge & Bleu.

“Il faut être très réaliste avec ça. Ce sera très compliqué, on connait tous la valeur de cette équipe. Ils ont l’effectif pour tenir tout le championnat, indique le Lyonnais dans un entretien accordée à RMC Sport. De notre côté, on sait qu’on va perdre des joueurs très importants. Après, le fait de ne pas jouer en Coupe d’Europe cette saison devrait être un avantage dans la mesure où on aura moins de matches à jouer. Mais pas de Coupe d’Europe, ça veut aussi dire que certains joueurs vont se poser des questions sur leur avenir…”