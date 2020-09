Remili : “On veut se rapprocher le plus possible de la perfection”

Le Paris Saint-Germain handball poursuit sa préparation avec un enchaînement de match amical. Ce vendredi, les Parisiens étaient opposés à Créteil. Une rencontre remportée par les Rouge et Bleu sur le score de 39-32. Un succès qui n’a pas tout à fait contenté Nedim Remili, comme celui-ci l’a expliqué pour le site officiel du PSG.

“On a pris trop de buts… On se doit de se durcir dans ce domaine. Certes, il y a un nouveau gardien et des nouveaux joueurs qui doivent et qu’on doit adapter, mais nous devons faire mieux. La préparation est faite pour ça, mais nous sommes des compétiteurs et on veut se rapprocher le plus possible de la perfection. En attaque, on peut encore s’améliorer pour faire déjouer n’importe quel adversaire. Il faut tirer les enseignements de cette rencontre et essayer de faire mieux demain (samedi), face à Ivry”, a indiqué Remili