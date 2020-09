Rennes pense à Areola en cas de départ de Mendy vers Chelsea (Canal+)

Pendant de nombreuses années, le poste de gardien de but était devenu un véritable casse tête pour le Paris Saint-Germain. Entre Salvatore Sirigu, Kevin Trapp, Alphonse Areola ou encore Gianluigi Buffon, le PSG n’avait pas trouvé ce fameux portier de classe internationale. Mais avec l’arrivée de Keylor Navas à l’été 2019, le club de la capitale a enfin trouvé ce joueur capable de faire passer un cap en Ligue des Champions, puisqu’avec le Costaricien dans les cages, les Rouge & Bleu ont réussi à atteindre la finale. Lors de son transfert, le PSG avait prêté dans le même temps pour une saison Alphonse Areola au Real Madrid. Pas prolongé par les Madrilènes, l’international français est de retour à Paris mais ne sera très certainement pas conservé.

Selon les informations Canal Plus et de l’émission Late Football Club, le Stade Rennais ferait parti des clubs intéressés pour accueillir le “titi parisien”, en cas de départ d’Edouard Mendy vers Chelsea. Il est précisé que ce serait seulement au stade des “contacts” et “négociations” tout en précisant que le transfert serait “loin d’être fait”. Reste à voir si l’international français sera prêt à baisser son salaire mais aussi à aller du côté de la Bretagne pour poursuivre sa carrière.