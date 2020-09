Revue de presse PSG : 60M€ de ventes, Choupo-Moting, Mbappé, notes…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 6 septembre 2020.

Vendre lors du mercato à hauteur de 60M€, c’est impératif pour le PSG, affirme L’Equipe, car les “pertes pourraient s’élever à 100 M€ pour la saison 2020-21 en raison de la crise sanitaire et des matches à huis clos. […] Leonardo va devoir trouver un moyen de vendre Draxler (sous contrat jusqu’en 2021). Areola est également en vitrine, valorisé autour de 8 ou 9 M€. […] Gueye pourrait être vendu en cas d’offre intéressante. Il ne fait pas vraiment partie de la « bande » du vestiaire. Depuis son arrivée, son apport sportif a été irrégulier, voire très mitigé. Ensuite ? À part Mbe Soh (19 ans), aucun autre joueur formé au PSG ne devrait quitter les lieux (Nottingham Forest se serait positionné, ndlr). Surtout que le club, engagé en C1, doit être en mesure de présenter au moins 8 joueurs formés en France dont 4 au club. […] En dépit des gains issus de la qualification en finale de la C1 (autour de 50 M€), l’impact de la crise se fera sentir cette saison. À moins que certains des jeunes vendus lors des deux dernières années ne soient de nouveau transférés : Henrique avait inséré des clauses dans les contrats qui stipulaient que le PSG serait intéressé sur ces transferts futurs, parfois jusqu’à 50 % de la plus-value sur la revente. Un départ d’Ikoné de Lille, par exemple, serait vu d’un très bon œil par Leonardo.”

Comme Sergio Rico, le PSG pourrait conserver au final Eric Maxim Choupo-Moting. “Si Leonardo ne cache pas quelques réserves sportives sur le joueur, il s’est rangé à l’avis général. En particulier de Tuchel, qui est à l’origine de la venue de « Choupo ». Sur ce dossier, il est à noter que le dirigeant fait un pas en direction de l’entraîneur. Comme pour pacifier une relation souvent équivoque, alors que les dossiers chauds du mercato restent encore à boucler”, lit-on.

Le Parisien propose l’entretien mis en ligne hier matin de Robin Leproux (voir ici les extraits choisis). Concernant le match des Bleus, on peut lire que le 14e but de Kylian Mbappé, “au terme d’une première période décevante au possible, n’est qu’un cache-misère des intentions trop souvent inabouties des partenaires de Lloris. Il est pourtant difficile de leur en tenir rigueur tant il apparaît compliqué d’imaginer un football de sélection avec des états de forme aussi disparates et un temps de préparation aussi court.”

“Kylian Mbappé a réglé ce drôle de huis clos d’un coup de reins dans un angle fermé. Un trait de génie isolé sur la gauche de la surface suédoise”, écrit le JDD sur le Suède-France (0-1). “Ça aurait pu être mieux”, minimise le n°10 qui, touché à une cheville, jouera sûrement moins mardi contre la Croatie, balayée au Portugal (4-1). On a revu à quel point il est difficile de se passer de ses “fulgurances”, convient Deschamps, malgré ses limites du moment et l’été chargé du PSG. Néanmoins, l’Euro repoussé d’une année autorise une période d’essais inespérés ; il y aura beaucoup de changements dans 48 heures.”