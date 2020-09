Revue de presse PSG : Al-Khelaïfi, Bakayoko, Letellier

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 25 septembre 2020.

Le prononcé du jugement de la justice helvétique aura lieu le 30 octobre à 13 h 30. Alors Nasser al-Khelaïfi saura s’il est condamné pour “ instigation à gestion déloyale aggravée” via l’acquisition d’une luxueuse villa à 5 millions d’euros pour la mettre à disposition de Jérôme Valcke (ex-numéro 2 de la FIFA) de mars 2014 à septembre 2015. Ses trois avocats suisses ont plaidé l’acquittement, d’autant que les droits médias des Coupes du monde 2026 et 2030 ont été payé au prix fort par beIN Sports. Le parquet suisse a requis 28 mois de prison avec sursis partiel.

“Le dénouement de cette bataille judiciaire reste incertain. Une condamnation viendrait écorner l’image de marque de l’homme d’affaires, juge Le Monde. C’est d’abord sa réputation que le dirigeant souhaite défendre.“

“J’ai plaidé l’absence de toute entente corruptive, détaille Me Mangeat. Il ne fait plus aucun doute que le contrat beIN Sports pour les Coupes du monde 2026 et 2030 est exceptionnel (480M$, 411M€). Nous avons également démontré que l’ensemble du processus avait été irréprochable. La villa Bianca n’a jamais été acquise et financée par Nasser Al-Khelaïfi et nous avons démontré l’absence d’instigation à un acte de gestion déloyale commis par Jérôme Valcke”, lit-on dans Le Parisien.

“S’il est condamné (même s’il peut faire appel), Nasser al-Khelaïfi pourrait perdre son siège au comité exécutif de L’UEFA et au CA de la Ligue“, observe L’Equipe. “S’il doit quitter le comex de l’UEFA en raison d’une condamnation, comment justifier qu’il reste l’un des administrateurs de la Ligue ? […] En revanche, son poste de président du PSG n’est pas en jeu.”

Alors que le mercato ferme ses portes le 5 octobre prochain, le PSG doit encore se renforcer à certains postes notamment en défense centrale, milieu de terrain et en attaque. Mais le club de la capitale devrait accueillir très prochainement un gardien de but. En effet avec les départs dans les tuyaux de Marcin Bulka et Garissone Innocent, les Rouge et Bleu se sont penchés sur le dossier d’un ancien Titi du PSG. Libre de tout contrat, le portier de 29 ans – Alexandre Letellier – va devenir le troisième gardien du PSG pour la saison à venir, derrière Keylor Navas et Sergio Rico. En effet, d’après les informations de L’Equipe, le portier d’1m93 est en “contacts très avancés avec le PSG” L’ancien du SCO Angers (2010-2020) a notamment été formé au PSG avant un départ en direction du SCO Angers. Le club de la capitale recherchait un gardien d’expérience, français (afin de l’intégrer à la liste UEFA) et capable de s’intégrer dans le vestiaire. La durée du contrat est d’un an. L’Equipe conclut en indiquant que “le PSG officialisera dans quelques heures“ cette signature après une visite médicale ce matin.

Enfin, dans Le Parisien il est question de Tiémoué Bakayoko (26 ans) “que Leonardo avait déjà fait venir à l’AC Milan lorsqu’il occupait les fonctions de directeur sportif” et qui est qualifié de “choix dicté par un contexte financier contraint.” Et on lit des doutes : “Pas sûr qu’avec l’ex-Monégasque, le PSG tienne enfin la sentinelle qui lui fait défaut depuis deux ans maintenant. De nombreux observateurs considèrent que le milieu de Chelsea (en contrat jusqu’en 2022) est avant tout un relayeur capable de jouer box-to-box comme disent les Anglais.”