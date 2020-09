Revue de presse PSG : Al-Khelaïfi, Di Maria, Gueye, Neymar…

Vu et lu au sujet du PSG ce mercredi 23 septembre 2020 dans la presse hexagonale.

“Le parquet suisse a requis hier 28 mois de prison (avec sursis partiel supérieur à la moitié de la peine requise) contre le président de beIN Media et du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, ainsi que trois ans contre l’ex-n°2 de la Fifa, Jérôme Valcke, dans un procès de droits télévisés” pour gestion déloyale aggravée, explique l’AFP. “Le parquet reproche à Valcke d’avoir sollicité à l’été 2013 l’aide de Nasser Al-Khelaïfi pour acheter une luxueuse villa en Sardaigne, au moment où beIN négociait la prolongation de ses droits médias en Afrique du Nord et au Moyen-Orient pour les Mondiaux-2026 et 2030. Les deux hommes ont évoqué un arrangement « privé » , sans lien avec le contrat conclu par beIN avec la Fifa en avril 2014.”

“Le parquet helvétique reproche à Valcke, qui nie tout « pacte corruptif », d’avoir favorisé la cession à beIN de ces droits, qui s’élèvent à 480M$ (405 M€ actuels), en échange de l’« usage exclusif » d’une luxueuse villa. Un achat, de l’ordre de 5 M€, réalisé par Nasser al-Khelaïfi – selon l’accusation, via une société transférée presque aussitôt au frère de l’un de ses plus proches collaborateurs – au bénéfice de l’ancien bras droit de Blatter”, écrit L’Equipe. “Dans cette affaire, le Ministère public de la Confédération (MPC, parquet) ne pouvait cependant plus accuser les deux hommes de « corruption », en raison d’un accord à l’amiable et financier conclu fin janvier, juste avant la mise en accusation, entre le dirigeant qatarien et la FIFA. […] Après ce réquisitoire, place aux plaidoiries de la défense, qui doivent avoir lieu aujourd’hui et demain. Les avocats suisses de Nasser al-Khelaïfi plaideront l’acquittement.”

“Les deux hommes nient tout pacte corruptif. Ils ont martelé face au tribunal qu’il s’agissait d’un arrangement privé, sans lien avec le contrat finalement conclu par BeIN avec la Fifa en avril 2014″, rapporte Le Parisien. “Surtout, ils ont tour à tour dépeint un accord “en or” et même “sublime” pour l’instance du football, puisque BeIN a payé 480M$ pour deux Coupes du monde, soit 60% de plus que pour les Mondiaux 2018 et 2022, alors qu’il était seul en lice.“

Le Parisien constate que le Clasico continue de polluer avec des polémiques n’en finissent plus. Hier il était question d’images de propos racistes de Neymar à l’encontre de Hiroki Sakai (selon une source proche de l’OM souhaitant rester anonyme)… Dans l’entourage de Neymar, “nul n’a réagi”, observe le journal francilien. “Pas plus qu’au PSG où on s’est étonné de cette nouvelle charge, sortie du chapeau 9 jours après la rencontre et sans aucune manifestation préalable du défenseur nippon. Les images de nouveau disséquées hier ne lui ayant rien révélé de répréhensible, le PSG attend désormais la convocation de la commission de discipline pour défendre sa star avec la vidéo déjà transmise à la Ligue. Avant de se pencher sur ces accusations de racisme, peut-être mercredi prochain, la LFP examinera ce soir le cas de Di Maria, suite à son crachat en direction d’Alvaro.”

Angel Di Maria “devrait être sévèrement sanctionné”, pronostique L’Equipe. “Au Parc des Princes, Di Maria a bien craché, mais Alvaro n’a manifestement pas été atteint, même si le défenseur de l’OM a fait mine de s’essuyer la joue pour inciter l’arbitre à sévir. Le barème de base est donc bien de 6 rencontres, mais l’ailier du PSG peut espérer une peine un peu moins lourde au vu de l’attitude du Marseillais durant toute la rencontre.”

Sinon, dimanche soir, le PSG jouera à Reims (5e journée de Ligue 1). Avec Gana Gueye qui avait été victime à Nice d’une entorse de la cheville gauche ? Le milieu “est incertain“, constate le journal sportif. “Même s’il reste encore quatre jours, le délai apparaît juste. Paredes en aura fini de sa suspension et offrira une solution supplémentaire. Après une journée de repos hier, les Parisiens reprennent l’entraînement aujourd’hui.”