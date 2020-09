Revue de presse PSG : “Ibizazizanie”, Neymar, Di Maria, Paredes, Jesé, Lens, OM…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 3 septembre 2020, qui ne sera pas un jour de reprise de l’entraînement pour ceux qui ne sont pas en sélection, mais de tests Covid-19. Des tests qui concerneront aussi le staff et les intendants.

“Le PSG a annoncé hier trois cas confirmés : Di Maria, Paredes et Neymar. Ce n’est peut-être pas fini et cela crée déjà des secousses au sein du club“, écrit L’Equipe après ce titre : “Ibizazizanie”. L’île des Baléares “est un territoire où le virus circule activement, et plusieurs des proches de Neymar, qui étaient à ses côtés sur son yacht, auraient également été touchés. Au PSG, c’est la thèse privilégiée et on redoute d’ailleurs que la liste continue de s’allonger (avec Icardi, Navas, Verratti ou Marquinhos). Si de nouveaux cas sont décelés, en vertu du protocole de la LFP, cela pourrait alourdir les conséquences sur le calendrier du PSG et sur les forces sur lesquelles il pourra compter lors de ses premières rencontres. […] Pour le moment, Lens-PSG et PSG-OM ne sont pas annulés. Mais si le protocole sanitaire reste inchangé, Neymar, Di Maria et Paredes ne pourront disputer ces deux rencontres. […] Un 4e cas positif ces prochains jours pourrait en revanche conduire à un nouveau report du match dans le Pas-de-Calais, même si c’est à la commission Covid de la LFP de trancher. Ces dernières heures, en interne, chacun se renvoyait la responsabilité de la situation. Entre un Leonardo qu’on décrivait comme furieux. Et un Tuchel qui aurait préféré ne pas reporter le match à Lens et qui déplore chaque jour un peu plus le manque de renforts.“

“La tenue du premier match de L 1 de la saison est menacée, observe Le Parisien. Même avec le nouveau protocole de la LFP, attendu prochainement, une réelle menace pèse sur la rencontre de jeudi prochain. […] La journée d’aujourd’hui, consacrée à de nouveaux tests, pourrait bousculer les événements. D’autant que, si Ander Herrera a été testé négatif, d’autres membres de la bande des vacanciers d’Ibiza attendent le résultat de tests ou les passeront ce jeudi (Navas, Icardi, Marquinhos, Verratti). […] Le PSG s’est mis en ordre de bataille à tous les étages ces dernières heures. Si Neymar, Di Maria et Paredes apparaissent en bonne santé, ils ont néanmoins été invités à respecter une période d’isolement. […] En plus de cette quarantaine, deux tests négatifs à 48 heures d’écart sont normalement exigés avant de retrouver une activité normale. […] Pour les autres, rendez-vous a été fixé ce matin au camp des Loges. Les joueurs devraient se présenter au fur et à mesure afin de se soumettre à des tests. La séance d’entraînement a été annulée. A condition que les résultats des tests ne révèlent pas un cluster au sein de l’effectif, elle pourrait être reportée à vendredi. Tuchel pourrait y voir débarquer le revenant Jesé. Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2021, il s’est posé hier à Paris et pourrait faire sa réapparition. Pas sûr que cela suffise à redonner le sourire à tout le monde.”