Revue de presse PSG : Lens, OM, Kalimuendo, Bulka ou Innocent, ventes…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 9 septembre 2020, à J-1 du premier match de la saison à Lens (match reporté de la 2e journée de Ligue 1).

Arnaud Kalimuendo (18 ans) pourrait débuter demain soir dans le Nord compte tenu de l’hécatombe en attaque (Neymar, Mbappé, Icardi, Di Maria positifs au Covid). Et “même prolongé, Choupo-Moting ne serait pas qualifié”, rappelle L’Equipe (tout comme Sergio Rico ne le sera pas puisque c’est un match du 29 août reporté). “À moins d’aligner un faux 9 comme Sarabia, ce qui serait pour Tuchel le choix le plus consensuel, le poste en pointe devrait logiquement se jouer entre Jesé et Kalimuendo. Ces deux dernières saisons, il s’est fait les dents avec brio en moins de 19 ans. La marche est immense à Paris, il le sait, mais il veut réussir dans son club. Il y aura beaucoup de matches à jouer à Paris et Kalimuendo espère en avoir une part, surtout si Cavani n’est pas remplacé.” En outre, le PSG, privé de Navas (Covid-19), Rico (non qualifié) et Areola (sur le départ et hors du groupe), devra aligner Marcin Bulka ou Garissone Innocent (20 ans tous les deux), jeudi soir, au stade Bollaert-Delelis. “L’international Espoirs polonais compte une seule apparition en L1, le 30 août 2019 à Metz (2-0)”, rappelle le journal sportif. Et c’est déjà plus que le titi…

“Vendre, oui, mais qui ?” se demande Le Parisien. C’est “l’équation complexe du mercato pour le PSG, obligé de céder des joueurs pour pouvoir ensuite investir sur le marché. Même si l’UEFA a desserré l’étau du fair-play financier, le PSG continue de payer les traites des transferts pharaoniques de Neymar et Mbappé. Les finances du PSG ont aussi été frappées par les pertes liées à la crise du coronavirus, à peine amoindries par les revenus liés à son parcours en C1. Reste à savoir quels sont les joueurs qui pourraient quitter le club… Draxler, apprécié par Leverkusen, ne manifeste pas une envie démesurée de quitter Paris. A un an de la fin de son contrat, il pourrait toutefois rapporter au moins 20M€. […] Areola est sûr de quitter le PSG. Le titi peut être monnayé à un peu plus de 10M€ mais, vu son salaire de 700 .000 €, il est aussi susceptible de faire l’objet d’un échange, une option clairement envisagée par Leonardo. Gueye, lui, souhaite rester au PSG et le club ne lui aurait jusqu’ici aucunement laissé entendre qu’il comptait le vendre. Seule la sollicitation d’un grand club (anglais, par exemple) pourrait le faire réfléchir. D’autres noms comme Diallo, Herrera ou Dagba sont susceptibles d’être placés sur la liste des départs, mais, là encore, ces derniers ne se sont pas vu intimer l’ordre de quitter le club. Le cas de Jesé apparaît lui insoluble. […] Mbe Soh (19 ans) fait l’objet d’un intérêt de Nottingham Forest. Et Bakker (20 ans) ne sera pas retenu si une offre intéressante se présente. Si, comme par le passé, le PSG devait sacrifier l’un de ses bijoux de famille, Kalimuendo (18 ans) représente une valeur marchande de plusieurs millions d’euros, ou Ruiz-Atil (18 ans).”

Du côté de La Marseillaise, on se demande si cette année “sera la bonne” avant le match à Paris, dimanche. Car depuis le 27 novembre 2011, et 20 matches, l’OM n’a pas battu le PSG. “Cette année, les planètes sont alignées. Il est temps de rompre cette malédiction. Le contexte ne peut pas être plus favorable aux Marseillais pour remporter ce match, qui plus est, au Parc des Princes, lit-on. Le PSG est malade. Le Parc des Princes sonnera creux. […] Sans pression, les Olympiens vont pouvoir jouer libérés et prendre du plaisir sur le terrain. Le rendez-vous est pris. Dimanche soir, au Parc des Princes, le club phocéen va changer l’histoire.“