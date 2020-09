Revue de presse PSG : Leonardo, Tuchel, Mbappé, Clasico…

Vu et lu au sujet du PSG ce lundi 7 septembre 2020 dans la presse hexagonale. C’est l’intervention de Leonardo dans le Canal Football Club de Canal + qui fait l’actualité Rouge & Bleu.

Leonardo est venu défendre ses troupes (“Toutes les équipes ont eu des positifs et ceux de Paris, c’est un scandale”), juge L’Equipe. “L’occasion de dresser un bilan très positif pour « la meilleure saison de l’histoire du club ». Il s’est aussi étonné que son équipe n’ait pas suscité plus d’emballement dans le pays. […] Paris ne sera pas inactif sur le marché mais agira de manière ciblée. “Il y a des postes où on a besoin, le latéral droit par exemple, a-t-il glissé. Mais aujourd’hui, tous les clubs ont besoin de vendre pour acheter” […] Leo a confirmé son souhait de conserver les deux stars de l’équipe, Neymar et Mbappé, et même de les prolonger, ce qu’il n’avait pas encore publiquement dit concernant le n°10.“

Leonardo et Thomas Tuchel “ne sont pas sur la même longueur d’onde sur certains sujets”, commente par ailleurs le journal sportif. “Mais la situation économique et la volonté de leurs patrons vont les contraindre à poursuivre leur collaboration. […] Les jours post-finale de C1 semblent avoir dessiné une sorte de rééquilibrage du pouvoir. […] Remplacer maintenant le coach, qui émarge à environ 700.000 € mensuels brut, et son staff (5 personnes) coûterait très cher au PSG : entre 10 et 15M€. Une somme que le club n’envisage pas de dépenser. Une telle option, qui dépendra des volontés du Qatar, se ferait alors au détriment de l’enveloppe de recrutement. Mais cette contrainte ne supprime pas pour autant les doutes de Leo sur le management de Tuchel et certaines de ses compositions. […] Rien ne lui a été proposé en termes de prolongation et il est vrai que rien ne presse non plus. Mais quand on connaît le fonctionnement qatarien, la notion de “service rendu” n’est pas un vain mot.”

Leonardo “a quelque peu douché l’enthousiasme des supporters du PSG qui rêvaient d’un nouvel été clinquant sur le front du mercato, retire Le Parisien de l’intervention du directeur sportif. Pas suffisant pour Mbappé qui réclamait des renforts le matin même dans une interview à Téléfoot. “Il faut faire un bon recrutement, ça va être important, disait-il. Il faut acheter des joueurs, c’est sûr.” Pour Leonardo, la priorité est d’abord de dégraisser. […] Le patron du sportif en a profité pour préciser qu’il n’avait “jamais contacté Allegri” ni “parlé avec un autre entraîneur pour venir ici”. Il ne s’est en revanche pas projeté au-delà des “dix mois de contrat” qui restent à Tuchel.“

Jeudi prochain, le PSG sera à Lens. Dimanche prochain Paris recevra Marseille en conclusion de la 3e journée de Ligue 1 pour un Clasico-Classico-Classique à part… “Le choc accouchera-t-il d’un sommet ?” se demande La Marseillaise. “Les Olympiens ne sont pas plus en jambes que les Parisiens, lit-on. Le contexte est d’autant plus pesant qu’il intervient alors que l’épidémie de Covid-19 est en pleine recrudescence. Après l’OM il y a trois semaines, c’est le PSG qui doit faire face à une vague de joueurs détectés positifs. […] Le Clasico devrait donc se tenir, pour la plus grande joie des diffuseurs et peut-être des supporters marseillais : à l’heure actuelle, c’est le rival de la capitale qui a le plus de stars indisponibles. Du côté de la Commanderie, tout le monde est de nouveau opérationnel, même Mandanda.“