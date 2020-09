Revue de presse PSG : Marquinhos, Meïté, Guion, droits TV, trash talk…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 26 septembre 2020.

Marquinhos (26 ans), nouveau capitaine, qui s’exprime dans Le Parisien. “Je veux être présent, aider, penser toujours à l’équipe avant moi-même, explique le joueur brésilien. Depuis tout petit, j’aime travailler pour l’équipe, être quelqu’un d’important, aider mes coéquipiers. Thiago Silva m’a donné tous les conseils possibles et on communique encore un maximum. […] Le capitaine doit avoir une bonne vision des choses, penser à l’avenir. Parfois, il faut pousser l’équipe, parfois la calmer. […] Des propos racistes de Neymar envers Sakai ? On n’a pas parlé de ça. Je connais Neymar, c’est quelqu’un qui n’a jamais proféré d’insultes racistes.“

Au sujet de son poste, Marquinhos se montre flexible. “Avant, j’avais une petite préférence pour la défense, c’est vrai. J’aime de plus en plus jouer au milieu“, explique le capitaine du PSG, impliqué dans le projet. “Terminer ma carrière au PSG ? Oui, oui, pourquoi pas. J’espère qu’il me reste beaucoup d’années d’ici-là ! Si les choses continuent à aller dans le bon sens et que les deux parties sont contentes, c’est le plus important.“

Marquinhos souhaite que Neymar et Mbappé restent Rouge & Bleu : “Dans ce dossier-là, je la joue égoïste, je leur demanderai toujours de rester. (Rires.) Moi, j’ai prolongé, alors je veux que mes coéquipiers restent aussi. Mais chacun a ses objectifs et sa propre vie. […] De l’époque où j’ai signé, il ne reste plus que Verratti, Presko (Kimpembe) et moi… Nous, on travaille dans le présent, sans réfléchir à tout ça. Quand ils enfilent le maillot, je suis convaincu qu’ils donnent tout pour le PSG. Mais j’espère qu’ils resteront toujours avec nous, car ce sont deux grands joueurs de classe mondiale.“

Dans L’Equipe, un nouveau nom apparait pour le milieu de terrain défensif: “Le PSG négocie toujours avec Chelsea pour Tiémoué Bakayoko. En cas d’échec, les dirigeants pensent à un autre ancien Monégasque : Soualiho Meïté (Torino, 26 ans, sous contrat jusqu’en 2023). Ses performances ont convaincu Leonardo. Si aucune négociation directe n’a eu lieu à ce jour avec le club turinois, Paris envisagerait un prêt avec option d’achat. Un transfert paraît aujourd’hui improbable, puisque les dirigeants transalpins attendent au moins 25M€, et que Paris a besoin de vendre à hauteur de 60M€.”

Le PSG sera dimanche soir à Reims (21h/Téléfoot), avant dernier de la L1 (1 point en 4 matches) déjà éliminé de la Ligue Europa. A cause de ce début de saison manqué, David Guion est fragilisé, voire menacé, rapporte le journal sportif : “La direction du club champenois, qui a activé ses réseaux, réfléchit à un éventuel changement d’entraîneur.”

L’Equipe traite également du “trash talk” sur les terrains de football. Dimitri Liénard, le milieu strasbourgeois, explique que Neymar est du genre “chaud comme la braise. “C’est un joueur extraordinaire, mais quand il sent qu’il n’est pas dedans, il va commencer à t’emmerder.” Neymar n’est pas l’unique Parisien à avoir agacé ses adversaires. Romain Hamouma (ASSE) dévoile “Celui qui m’a le plus choqué, avec lequel je me suis le plus embrouillé, c’est Thiago Motta au PSG. Je ne suis pas le seul. Il avait la parole facile. Mais je ne me laissais pas faire. On s’est souvent mis deux-trois claques derrière la nuque… Il essayait toujours d’en faire dégoupiller. Mais on devient ensuite hermétique à ce genre de provocation avec l’âge. J’en fais abstraction. Je reste calme. Mais honnêtement, ce n’est pas monnaie courante en L1.” Et les propos racistes ne seraient, heureusement, guère usités.“

Enfin, il est question de la répartition des droits TV de la Ligue 1 (909 M€ à partager). “S’ils étaient de nouveau champions de France en 2021, les Parisiens pourraient prétendre à une somme totale de recettes liées aux droits télé français de 82,9 M€“, lit-on dans le quotidien sportif. Dont 10,3 M€ au titre des droits internationaux.