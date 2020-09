Revue de presse PSG : Mbappé, Draxler, Areola, Choupo-Moting, Leonardo, Lens, OM…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 8 septembre 2020. Lendemain d’annonce de la positivité de Kylian Mbappé au Covid. Et de sept… après Neymar, Leandro Paredes, Angel Di Maria, Mauro Icardi, Marquinhos et Keylor Navas. L’attaquant des Bleus est d’ores et déjà forfait pour le Lens-PSG (jeudi), et le PSG-OM (dimanche), et plus que très incertain pour le PSG-Metz (le 16) et le Nice-PSG (le 20) puisqu’il débute sa quatorzaine à l’écart du groupe, et sans effort physique au programme.

Le club “encaisse un nouveau coup sur la tête”, estime Le Parisien. “Le casse-tête paraît insoluble à plus de 48 heures du déplacement dans le Pas-de-Calais. Heureusement pour Paris, plusieurs internationaux avaient été laissés au repos pendant cette trêve. C’est le cas de Sarabia, qui occupera logiquement un poste offensif à Lens. Le remplaçant “naturel” de Mbappé pourrait être Kalimuendo, attendu au camp des Loges dès mardi. Tout comme Draxler, libéré dimanche soir de la sélection allemande.” Quant à Presnel Kimpembe, il ne sera pas titulaire ce soir avec la France contre la Croatie. Une décision sans lien avec le cas Mbappé. “Avant même le résultat du test positif au coronavirus de Mbappé, Deschamps avait prévu une large rotation de son effectif pour le match de Ligue des nations ce mardi soir”, explique Le Parisien à ce sujet.

“Visiblement, Mbappé était asymptomatique puisqu’il a participé à l’intégralité du dernier entraînement de l’équipe de France à huis clos”, constate L’Equipe. “Il s’agissait du 3e contrôle effectué lors de ce rassemblement. Se pose alors la question de la date de sa contamination. Puisque le délai d’incubation du virus est évalué entre 3 et 7 jours selon les organismes, Mbappé a pu être contaminé au cours des deux ou trois jours précédant le rassemblement. Il avait choisi Monaco comme lieu de villégiature.”

Du coup, Leonardo, en colère hier (voir ici) contre la FFF, “va sûrement précipiter la signature d’un nouveau contrat pour Choupo-Moting“, commente le journal sportif. “Le Brésilien doit désormais espérer que des joueurs offensifs comme Sarabia, Draxler, Jesé ou Kalimuendo ne vont pas contracter cette maladie ou une autre, d’ailleurs. Il va croiser les doigts pour que Kimpembe, l’un des proches de Mbappé, n’ait justement pas été trop proche de lui ces derniers jours.“

Le Paris Saint-Germain doit se renforcer à des postes clés lors de ce mercato, mais pour cela il va devoir vendre. Avec la crise sanitaire liée au Covid mais aussi le Fair-Play Financier, le PSG ne pourrait pas se permettre de faire de grosses dépenses… Au contraire ! Parmi les joueurs qui seraient sur le départ, on retrouve en première ligne Julian Draxler. Mais selon L’Équipe, l’Allemand est exigeant… Très exigeant.

En effet le quotidien nous rapporte que Leonardo l’aurait “proposé dans un tas de montages depuis maintenant trois mercatos”, mais pour le moment sans succès, et ce malgré “une côte certaine” en Europe. Désormais abonné au bout de banc parisien, Draxler aurait laissé “éclater son exaspération” après avoir fait banquette lors des deux finales des coupes nationales remportées par le PSG. Alors que les Rouge & Bleu célébraient leurs succès sur la pelouse du Stade de France, le joueur demandait des “explications à Thomas Tuchel” sur sa nouvelle hiérarchie.

S’il n’est pas satisfait par cette situation, le numéro 23 ne compte pas non plus “servir de monnaie d’échange ou se livrer au plus offrant”. Draxler par exemple ne serait pas “tenté par un retour au pays” et plus précisément au Hertha Berlin. Du côté de l’Angleterre, des clubs hors du Top 6 seraient aussi “passés à l’action”, et si “les arguments financiers” sont “à la hauteur”, le “projet sportif a peu de chance d’intéresser” le milieu de terrain. Le constat a été le même pour l’AC Milan…

Rayon départs, il y a le dossier Alphonse Areola (27 ans). Le gardien de but a déjà été contacté par Rennes, qui entend accélérer. Mais le promu en Premier League Fulham “espère à son tour séduire le Français”, rapporte L’Equipe. “Selon une source proche du club anglais, un contact aurait été initié entre les dirigeants et Raiola (son représentant). Les Cottagers ont jeté leur dévolu sur Areola, estimé entre 8 et 10M€. Ils évoluent à Londres, une ville que le couple Areola adore au point d’y avoir acheté une maison cet été. L’autre avantage de Fulham par rapport au club breton réside dans sa surface financière. Il paraît plus en mesure que le Stade Rennais de payer les 700.000 euros mensuels que perçoit le gardien au PSG. Cela constitue pas mal d’arguments en sa faveur.”