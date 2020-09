Revue de presse PSG : Mbappé, Rico, Areola, Covid, Lens, Bleus, protocole…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 5 septembre 2020, jour de Suède-France (Ligue des nations) qui doit voir Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé titulaires avec les Bleus. Le seront-ils encore mardi pour le France-Croatie mardi ? 48 heures plus tard le PSG doit jouer à Lens, 5 jours plus tard il reçoit l’OM, et il est handicapé par six joueurs positifs (Navas, Marquinhos, Paredes, Neymar, Icardi, Di Maria) au Covid. Ces six cadres ont débuté une quarantaine de 8 jours, à l’issue de laquelle ils seront testés au Covid et subiront des examens médicaux. A moins de présenter deux tests négatifs à 48 heures d’intervalle ils ne pourront reprendre l’entraînement qu’une semaine plus tard.

“Si de nouveaux cas se déclarent dans les jours à venir, le match à Lens pourrait être encore reporté, ce qui arrangerait sûrement Tuchel”, commente L’Equipe. Concernant ce match à Bollaert-Delelis, Didier Deschamps “a rappelé hier que les soucis du technicien du PSG n’étaient pas vraiment les siens. Il a tous les paramètres en tête et il discutera avec Mbappé dans les jours à venir. En tout cas, avec Martial, DD a une solution de rechange toute trouvée” pour mardi.

“Après l’agitation de ces derniers jours, le PSG a connu une journée presque normale, hier“, constate le journal sportif. Mais sans Neymar, Paredes, Di Maria, Marquinhos, Icardi, Navas, Kimpembe, Mbappé, Kehrer, Draxler, Mbe Soh, Dagba, Kalimuendo, Pembélé, Bulka, et Bakker. “Avec le revenant Jesé, c’est un peu moins d’une quinzaine de joueurs qui ont officiellement lancé la préparation du match à Lens, dont la tenue ne semble pas menacée”, écrit Le Parisien. “Elle l’est d’autant moins qu’une cellule interministérielle de crise s’est réunie hier et a validé la demande d’allègement du protocole sanitaire souhaité par la LFP. Celui-ci, effectif immédiatement, précise notamment que les rencontres de L 1 et L 2 seront maintenues tant que 20 joueurs (dont un gardien) sur un effectif de 30, seront testés négatifs. A Paris de transmettre désormais sa liste de 30 noms” d’ici lundi soir.

Le XI du PSG à Lens vu par Le Parisien

Dans cette liste on devrait retrouver Sergio Rico (27 ans), qui va redevenir la doublure de Keylor Navas cette saison dans le cadre d’un transfert définitif à 6M€. “Les derniers détails du transfert sont en cours, mais Rico, Séville et le PSG sont d’accord sur les modalités principales. Une fois l’officialisation actée, le portier stoppera ses vacances pour retrouver le camp des Loges“, explique Le Parisien. “Identifié comme cas contact de deux joueurs du PSG déclarés depuis positifs au Covid-19, l’Espagnol a été testé mais le résultat nous est inconnu.” Une signature de Sergio Rico qui confirme un prochain départ d’Alphonse Areola. Lui “cherche désormais une porte de sortie. Sous contrat jusqu’en 2023, le Parisien toucherait un salaire estimé à plus de 700. 000 € brut mensuels. Une somme importante dont le PSG ferait bien l’économie. […] En attendant, Areola, qui vit à Londres, n’était pas convoqué par le PSG pour la reprise.“