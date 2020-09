Revue de presse PSG : Neymar, Alvaro, discipline, Innocent, Bakayoko, Rüdiger…

Vu et lu dans la presse hexagonale au sujet du PSG ce mercredi 30 septembre 2020.

C’est la grande affaire du jour, Alvaro et Neymar sauront s’ils sont sanctionnés par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) pour insultes racistes et/ou homophobes. Le dossier sera à l’ordre du jour, à partir de 17 heures. Au cours de la séance, les joueurs et les représentants du PSG et de l’OM pourront potentiellement être entendus en visioconférence avant que l’instructeur ne présente son rapport. Ensuite les 7-8 membres de la commission trancheront sur ce dossier ultra médiatisé. “La jurisprudence est quasiment inexistante dans ce genre de dossier : les cas impliquant directement des joueurs restent assez rares dans l’histoire récente de la Ligue 1″, observe l’AFP. “En 2007, l’attaquant de Lyon Milan Baros avait été sanctionné de trois matches de suspension pour s’être pincé le nez en agitant une main devant, comme pour éventer une mauvaise odeur, en s’adressant au joueur camerounais Stéphane Mbia. Et plus récemment, en 2013, Joey Barton (OM), avait écopé de deux matches de suspension avec sursis de la part du Conseil national de l’éthique (CNE), après avoir traité le Thiago Silva de “gros” et de “transsexuel” notamment, sur les réseaux sociaux.”

“Pour se faire sa propre opinion, Michel Martin, l’instructeur nommé il y a deux semaines par LFP, a sollicité un spécialiste en lecture labiale. Ses travaux seront présentés aux membres de la commission”, explique L’Equipe. “Mais il n’est pas certain qu’ils soient déterminants et permettent aux uns et aux autres de se forger une opinion définitive. C’est d’ailleurs le principal problème de ce dossier. Aucune réserve n’a été formulée sur la feuille de match et il faut s’en remettre à des interprétations d’images qui n’offrent pas forcément toutes les garanties de fiabilité. Dès lors, la commission risque d’être quelque peu embarrassée, car elle a “ l’absolue nécessité d’avoir des éléments incontestables pour trancher ” […] Le PSG s’est minutieusement préparé avec l’appui de son service juridique mais aussi de spécialistes de la lecture labiale. Tout l’enjeu est de savoir si ces spécialistes en lecture labiale, qui sont assermentés, se montreront affirmatifs à 100 %. Hier, au sein même du PSG, on ne savait pas répondre à cette question. Tout comme on ne savait si l’OM disait vrai en accusant Neymar d’avoir lui aussi proféré des insultes homophobes envers Gonzalez et racistes envers Sakai. […] Les juristes de l’OM se sont surtout attachés à prouver qu’Alvaro n’a jamais tenu de propos racistes, qu’il n’a pas prononcé le mot “mono ”. L’idée est de discréditer la parole de Neymar. L’OM a travaillé sur un précédent au Brésil, début 2013 : Neymar (alors à Santos) avait dit être victime d’insultes racistes de la part de l’entraîneur Roberto Fonseca, avant de se rétracter. Par ailleurs, Alvaro aurait engagé des actions en justice à la suite de menaces de mort reçues sur son téléphone, et il aurait même changé de numéro.“

“Aucune confrontation entre les deux joueurs n’est programmée, rapporte Le Parisien. L’arbitre central, Jérôme Brisard, et le 4e arbitre, Willy Delajod, sont aussi convoqués afin de témoigner de ce qu’ils auraient vu ou entendu. […] Si les preuves venaient à manquer, la commission peut aussi décider de relaxer Neymar et/ou Alvaro. Ce qui, a contrario, pourrait être interprété comme une volonté de ne pas prendre ses responsabilités et ne satisferait pas grand monde. La seule certitude est que la décision risque de tomber tard dans la soirée. Les débats s’annoncent longs et animés.“

Sur son site internet, le média francilien publie que Chelsea, qui préférerait un transfert sec, demande au PSG un prêt payant de 3 millions pour Tiémoué Bakayoko, sous contrat jusqu’en juin 2022. Leonardo “souhaite, lui, un prêt gratuit avec une option normale, lit-on. Dans cette course contre la montre, le PSG se laisse donc encore un peu de temps. Même si l’Atlético et Milan sont très intéressés par le joueur, on estime à Chelsea que le PSG est le mieux placé. Bakayoko n’a jamais caché que le PSG est son club préféré depuis son enfance. Mais, le milieu n’a toujours pas reçu de coup de fil de Tuchel. Il souhaite avoir l’assurance d’être désiré par le coach allemand. La piste Rüdiger s’est elle refroidie ces dernières heures. Il souhaite rester en Angleterre.”

Toujours rayon mercato, dans L’Equipe cette fois, le PSG “est tombé d’accord sur le prêt” du gardien de but Garissone Innocent (20 ans, 2023) avec Caen.

Rai a été désigné meilleur joueur de l’histoire du PSG “par un jury composé de supporters, de journalistes et d’anciens joueurs, selon un palmarès dévoilé à l’occasion des 50 ans du club. Le champion du monde 1994, icône du PSG dont il fut joueur de 1993 à 1998, a devancé Safet Susic (2e) et Ronaldinho (3e). Zlatan Ibrahimovic a été classé 4e”, publie l’AFP. Neymar et Kylian Mbappé “figurent aussi dans le top 10, aux 6e et 10e places” souligne Le Parisien. Edinson Cavani, “meilleur buteur de l’histoire du club, termine en 9e position.” Aucun des trois n’est dans le onze de légende. Le palmarès complet est à lire ici.