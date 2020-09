Revue de presse PSG : Nice, Mbappé, Fadiga, Brisard, Marquinhos, milieu, Edel…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 19 septembre 2020, veille de match à Nice (4e journée de Ligue 1). Avec probablement Kylian Mbappé sur le terrain.

En effet, la commission Covid de la LFP “pourra désormais autoriser le retour anticipé d’un joueur rétabli plus vite que prévu. L’attaquant du PSG apte depuis plusieurs jours a donc des chances de jouer à Nice”, observe L’Equipe. “Le PSG a donc sollicité la commission Covid pour obtenir l’anticipation du retour de Mbappé dès demain. S’il obtient un retour positif aujourd’hui, ce qui est probable, et qu’il juge son attaquant en état, il y a de grandes chances que Tuchel le convoque. Le technicien sera en revanche privé de Neymar, Diallo, Kurzawa et Paredes, suspendus, ainsi que de Bernat, qui sera opéré la semaine prochaine. Ménagés mercredi pour des douleurs aux adducteurs, Verratti et Kehrer vont mieux et devraient être de retour demain. Un dernier point sera fait les concernant aujourd’hui.”

Bandiougou Fadiga (19 ans), Parisien pur produit de la formation du PSG qu’il a rejoint à 12 ans, a disputé avec bonheur les dernières minutes du match contre Metz (1-0). “Le milieu, blessé longuement l’an dernier, régale depuis plusieurs années les entrejeux des équipes de jeunes”, rappelle le journal sportif. “C’est un garçon discret, humble, respectueux des aînés et surtout il sait écouter ”, glisse-t-on, séduit, en interne. Un joueur appelé à être prêté ou vendu au début de l’été. Plusieurs clubs, notamment étrangers, s’étaient positionnés. La donne a changé. Avant même le déplacement à Lens, Tuchel avait demandé à conserver un milieu qu’il a appris à mieux connaître lors de séances récentes. Fadiga va étirer sa progression à Paris dans les prochains mois et devrait faire partie d’une large rotation au milieu.” Bandiougou Fadiga est sous contrat jusqu’en 2022.

Affecté aujourd’hui au Sochaux-Rodez (Ligue 2) sans cause à effet avec son arbitrage du PSG-OM dimanche dernier, Jérôme Brisard est un homme touché par les critiques, comme celles de Leonardo. Et cela pourrait influer sur ses affectations futures. “Quand un arbitre est mis en cause, le DTA y réfléchit à deux fois avant de le faire arbitrer à nouveau la même équipe”, décrypte un bon connaisseur des usages dans L’Equipe. “Si le problème est lourd, il peut ne plus être affecté à un match de cette équipe pour le reste de la saison. Dans le cas de M. Brisard, on lui évitera peut-être simplement le contexte du Parc, pas forcément le PSG à l’extérieur.”

“Le PSG est une nouvelle fois à la recherche d’un joueur pour son entrejeu, remarque Le Parisien. C’est l’une des priorités de Leonardo même si Tuchel ne cache pas son envie de voir arriver également un défenseur central après le départ de Thiago Silva. […] L’entrejeu parisien a peut-être besoin d’un peu de centimètres. Force est de constater que Verratti (1,65 m), Gueye (1,74 m), Paredes (1,80 m), Herrera (1,82 m) et Marquinhos (1,83 m) ne culminent pas aux sommets des standards européens et qu’un profil comme Kouassi (1,87 m) parti libre au Bayern n’a pas été remplacé. Mais c’est surtout l’homogénéité des membres du milieu qui interpelle. Ils ont tous une facilité technique certaine mais manquent globalement d’impact, se projettent peu vers l’avant et ne marquent quasiment jamais. Hormis Verratti, ils ont aussi du mal à jouer sous la pression. […] Une sentence qui met une nouvelle fois en lumière le fait que Thiago Motta n’a jamais été remplacé et que Paris continue de payer le pari perdu de privilégier Rabiot à Matuidi en 2017. Tuchel compte donc toujours utiliser Marquinhos devant la défense. Le technicien est toujours aussi dithyrambique sur les performances du Brésilien à ce poste. Il reste que Paris a aussi besoin de son capitaine en défense et qu’il lui sera difficile de tenir toute une saison sans un renfort.”

Le XI probable à Nice selon Le Parisien : Navas – Florenzi, Marquinhos (cap.), Kimpembe, Bakker – Draxler, Herrera ou Gueye, Verratti, Di Maria – Icardi, Mbappé ou Sarabia.

Enfin, le journal francilien a retrouvé Apoula Edel. “L’ancien gardien du PSG a signé, à 34 ans, au FC Mantois (N3), au 5e niveau national”, lit-on. “A Paris, le Franco-arméno-camerounais s’était notamment retrouvé au cœur d’une affaire d’usurpation d’âge et d’identité.”