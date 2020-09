Revue de presse PSG : Nice, Mbappé, Verratti, Kehrer, Choupo-Moting…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 20 septembre 2020, jour de match à Nice (13 heures / Canal+ et Téléfoot). Et ce sera avec Kylian Mbappé.

“Testé positif en équipe de France, Mbappé a été déclaré apte par les médecins et a reçu l’accord de la commission Covid de la Ligue”, constate le JDD. “Si Tuchel n’a pas garanti qu’il jouerait, on imagine mal le PSG s’être démené pour rien. Mais “on ne doit pas trop attendre de lui”, a prévenu l’entraîneur, qui doit déplorer de nombreuses absences (dont Neymar). Tuchel a par ailleurs expliqué que la grave blessure de Bernat ne changeait pas les plans du mercato : Paris cherche un défenseur central, un milieu et un attaquant – il a regretté le choix de Choupo-Moting de ne pas poursuivre l’aventure. En face, Nice s’avance sans Dolberg, positif au coronavirus comme deux autres joueurs, et sans public.”

“Tuchel entretient le mystère, et un doute persiste sur la présence de Mbappé au coup d’envoi. Mais la tentation est grande de le lancer. L’attaquant se sent gaillard”, commente Le Parisien. “Avec son meilleur buteur des deux dernières saisons, l’attaque parisienne gagne en vitesse, en profondeur et en efficacité. Associer le Français à Icardi titille Tuchel, même s’il n’en espère pas encore des miracles. […] Au retour au compte-gouttes des joueurs touchés par le Covid s’ajoutent les suspensions de Neymar, donc, mais aussi de Paredes, Kurzawa et Diallo. Et désormais les inévitables blessures causées par cette reprise au triple galop avec 4 matchs en 11 jours. Verratti, qui ne ressent plus ses douleurs à l’adducteur, devrait revenir. Pas Kehrer, qui souffre du même mal. […] Le PSG devra s’appuyer sur quelques certitudes collectives et les talents individuels pour aller décrocher un deuxième succès et quitter une seconde partie de tableau aussi incongrue vu d’Asie que depuis l’Hexagone.”

Dans L’Equipe on estime que “Mbappé est drapé aujourd’hui du costume de sauveur. Et connaissant l’état d’esprit de l’attaquant, qui revendiquait il y a un peu plus d’un an d’avoir plus de responsabilités au sein du club, ce statut ne peut lui déplaire. […] Mbappé a très envie de rattraper le temps perdu, lui qui aime chasser les records et les récompenses individuelles ou collectives. S’il ne sera pas à son top sur la Côte-d’Azur, il n’aura pas coupé assez longtemps pour être trop en difficulté.“

En outre, Marco Verratti “devrait occuper un poste de milieu récupérateur avec Gueye ou Herrera, très probablement à nouveau dans un 4-4-2. Devant, en l’absence de Neymar (suspendu), Di Maria et Sarabia pourraient débuter sur les côtés, avec dans l’axe Icardi et Mbappé. Derrière, les possibilités pour le staff seront moindres puisque Diallo et Kurzawa sont suspendus, tout comme Paredes, alors que Bernat va manquer plusieurs mois de compétition en raison d’une rupture d’un ligament du genou gauche. Dans le couloir droit, Florenzi devrait connaître sa deuxième titularisation.“

Concernant Eric Maxim Choupo-Moting (31 ans), L’Equipe entérine qu’il ne jouera plus avec le PSG après avoir refusé une prolongation de contrat d’un an. “Pas à cause du salaire, de l’ordre de 300. 000 € brut mensuels, mais pour sa durée, jusqu’en juin 2021. L’international camerounais souhaitait au minimum deux saisons supplémentaires. Choupo-Moting aurait des pistes en Allemagne et en Italie, où les médias locaux ont évoqué un intérêt du Torino.”