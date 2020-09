Revue de presse PSG : OM, Neymar, Di Maria, Navas, Paredes, Florenzi, Draxler, Rico, Payet, étoile…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 12 septembre 2020, veille de réception de l’Olympique de Marseille, avec peut-être Neymar et Di Maria.

“Rétablis, les deux attaquants devraient effectuer leur retour contre Marseille. Mais rien ne sera précipité, explique L’Equipe. Navas, Marquinhos et Icardi se sont entraînés hier matin, Neymar, Di Maria et Paredes, hier après-midi. Parmi la deuxième vague, Icardi ne serait pas encore d’aplomb. Un doute persiste sur Marquinhos et Navas dont l’évolution serait plus satisfaisante. Paredes appartient au premier groupe de joueurs détectés. Protocolairement, il est lui aussi dans les clous, mais il faudra voir ses sensations. La politique du club est ferme. “ C’est la santé des joueurs qui prime, nous serons responsables ”, répète-t-on à tous les étages. […] Di Maria se sent plutôt bien depuis un moment. Au-delà du protocole, chaque patient a des sensations différentes. Rien n’a été accéléré pour leur retour, notamment pour Neymar, qui avait accusé un gros coup de fatigue la semaine passée. Les feux seraient ainsi passés de l’orange au vert ces derniers jours. Neymar sera à l’entraînement aujourd’hui ainsi que Di Maria, Navas et Paredes. Ils devraient pouvoir figurer dans le groupe face à l’OM si leurs sensations sont bonnes. […] Tuchel va pouvoir aligner Sergio Rico, il est de nouveau qualifié. […] Préservé par précaution à Lens, Draxler serait guéri de sa petite contracture à l’adducteur droit. […] Tuchel peut se réjouir de l’arrivée de Florenzi, prêté avec option d’achat par l’AS Rome. Le latéral droit italien pourrait être aligné dès demain. Il faut simplement que la FFF reçoive à temps le certificat international de transfert qui doit être transmis par son homologue italienne sur demande de la Roma. Hier, tous les Parisiens ont de nouveau été testés au Covid-19.”

Dans le journal sportif il est aussi question du chambreur Dimitri Payet, qui n’a jamais gagné contre le PSG au Parc des Princes (au mieux 2 nuls). “Demain soir, il foulera la pelouse du Parc pour la 12e fois de sa carrière et la jauge réduite limitera nettement le bruit des tribunes. Hier, quand on lui demandait s’il regrettait son tweet moqueur, il n’a pas cillé : « Pas du tout. C’est de bonne guerre. » Il se doute, bien sûr, du scénario de la saison, pour le PSG : « Je ne pense pas que leur retard à l’allumage les empêchera de finir devant. Mais nous, on a des points à prendre et, si on peut en prendre trois là-bas, ce serait bien pour le podium. » Ce serait une victoire qui, pour Payet, vaudrait bien un tweet.”

“Neymar et Navas ont repris l’entraînement hier. Ils pourraient jouer face à l’OM. Di Maria et Paredes pourraient être remplaçants”, pense Le Parisien. “Difficile de savoir à cette heure ce que décidera Tuchel. Là aussi cela dépendra du ressenti des deux joueurs. En revanche, l’affaire semble entendue pour Icardi et Marquinhos. Sauf énorme surprise, ces deux-là, eux aussi positifs au coronavirus, seront hors délai pour affronter l’OM. Idem pour Mbappé, testé positif avec les Bleus lundi dernier.“

“Emblème de la victoire en Ligue des champions en 1993, l’étoile sur le maillot de l’OM n’intéresse que peu le PSG”, lit-on également dans le quotidien francilien. “Payet n’est pas le seul à utiliser régulièrement cette étoile, elle reste un symbole du chambrage entre fans qui se retrouvent dimanche soir pour le clasico. L’étoile au-dessus du blason de l’OM représente la victoire en Ligue des champions. Beaucoup d’autres clubs utilisent ce symbole pour rappeler dix titres nationaux. […] Mais même en cas de victoire contre le Bayern, la tunique de la saison 2020-2021 du PSG n’aurait pas eu « son » étoile. […] Rien de prévu en cas de 10e titre (en championnat). Mais au final, c’est Nasser Al-Khelaïfi, toujours très impliqué dans le choix des tenues, qui tranchera. […] En Europe, peu de clubs utilisent ce symbole en référence aux Ligue des champions remportées : l’OM et le Celtic. En revanche, elle est couramment utilisée pour représenter une dizaine de sacres nationaux.”

“L’OM croit en son étoile”, titre La Marseillaise. “Habitués à se rendre au Parc des Princes comme certains empereurs allaient à Canossa, ils ont cette fois une occasion en or de sortir de la spirale négative. Car pour une fois, les Parisiens semblent à la portée des Phocéens. La Covid-19 a fait des ravages dans les rangs franciliens, envoyant en quatorzaine sept cadres qui ont transformé l’équipe de Tuchel en collectif quelconque.“