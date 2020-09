Revue de presse PSG : Tuchel, Mbappé, Bernat, mercato, Alvaro vs Neymar, NAK, EHF…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 18 septembre 2020, 48 heures avant la rencontre à Nice. Avec Kylian Mbappé qui est en pleine forme et négatif au Covid ?

Ce n’est pas certain car “la réduction du délai de retour à la compétition après un test positif n’est pas encore officielle”, explique L’Equipe. Le décret d’application n’a pas été publié. De son côté Nice doit faire face à trois défections pour cause de Covid : Kasper Dolberg, Alexis Claude-Maurice et Stanley Nsoki.

Pour le journal sportif, la blessure de Juan Bernat n’est “pas qu’un symbole” puisque elle est “autant liée à la malchance qu’à une préparation tronquée”. En conséquence, le PSG “redoute la suite“, d’ailleurs Verratti et Kehrer ont dû être ménagés mercredi en raison de douleurs aux adducteurs. Le latéral gauche “subira bientôt une intervention chirurgicale, et sera indisponible pour une durée de 5 à 6 mois. Ce qui n’arrange pas les affaires du staff, privé pour les 5 prochains matches de Kurzawa. […] Recruter un latéral gauche n’était pas prévu au début du mercato, mais la longue indisponibilité de Bernat a pu rebattre les cartes. Si une opportunité se présente, un prêt éventuel par exemple, Leonardo saisira peut-être la balle au bond, comme il sait le faire. Et a priori, il pencherait plutôt pour une piste d’un joueur ayant effectué sa formation en France. Mais aujourd‘hui, le directeur sportif du PSG souhaite avant tout recruter un attaquant, un défenseur central et un milieu, alors qu’il ne dispose que de moyens limités par rapport aux mercatos précédents.”

“Le club cherche toujours activement un milieu de terrain défensif et/ou un défenseur central, ainsi qu’un renfort offensif. Le tout avec une enveloppe restreinte, commente Le Parisien. Dans ces conditions, la blessure de Bernat, victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, est une extrêmement mauvaise nouvelle. […] Mais la tendance au PSG est pour l’instant de ne pas recruter au poste de latéral gauche. Une situation aussi liée à la situation économique. Aujourd’hui, la piste Alex Telles n’a pas été réactivée.“

En outre, le journal francilien se demande si Thomas Tuchel ne fait pas office de “coupable idéal”… D’autant plus qu’à “l’entame de sa très probable dernière saison sur le banc du PSG, il avance encore escorté de doutes. Y compris en interne, où ses relations avec Leonardo sont fraîches. […] Vacances à rallonge, fin des mises au vert, soutien public aux joueurs envers et contre tous… La gestion du groupe par Tuchel interpelle. Entre la câlino thérapie et les libertés laissées à son effectif, il n’incarne pas franchement la rigidité germanique, et il est même capable de colères noires. Mais rarement contre ses joueurs…“, lit-on par exemple.

Le Parisien a aussi demandé à un expert en lecture labiale d’analyser les insultes d’Alvaro et de Neymar avec les images diffusées par Téléfoot lors du PSG/OM. “A défaut de dévoiler des injures racistes, elles révèlent surtout qu’il pourrait être difficile pour la commission de discipline de se prononcer”, constate le journal. “Les échanges entre les deux joueurs, davantage inspirés du « lexique de la testostérone illustré », se résument surtout à des insultes et des menaces, sans grand intérêt et a priori juste condamnables par la morale.”

Enfin, via l’AFP, on apprend qu’au cours d’une audition en Suisse, Nasser al-Khelaïfi a confirmé le montant de ses émoluments annuels. Ils sont situés “entre 15 et 25M$”. Sa fortune personnelle est comprise “entre 70 et 100 millions de dollars.”

Dernier élément de la revue de presse, le report du match européen Szeged-PSG de la 1re journée de Ligue des champions de handball, pour cause de cas de Covid-19 dans le club hongrois, pose problème en termes de calendrier. L’EHF ne pourra à priori pas faire rejouer la rencontre avant la mi-novembre.