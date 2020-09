Rico a déjà eu le Covid-19 lors du confinement selon sa compagne

Sergio Rico est devenu officiellement un joueur du PSG le 5 septembre dernier et a paraphé un contrat jusqu’en 2024 avec les Rouge et Bleu. Un transfert qui l’installe définitivement comme numéro deux dans la hiérarchie des gardiens du PSG, derrière Keylor Navas. Cependant Le gardien espagnol n’est pas qualifié pour la rencontre face au RC Lens, demain (un match qui était initialement prévu le 29 aout dernier).

Malgré sa présence à Ibiza avec Neymar Jr, Mauro Icardi, Leandro Paredes, Keylor Navas et Marquinhos (tous positifs au Covid-19), le club de la capitale n’a pas communiqué sur l’état de santé de son portier de 27 ans. Mais sur son compte Instagram, la femme de Sergio Rico – Alba Silva – a donné quelques explications. Elle indique notamment qu’ils avaient déjà contracté le Covid-19 en début de confinement (qui avait débuté en mars dernier). “Nous avons eu le Covid-19 il y a quelques mois, au début du confinement, sans nous en rendre vraiment compte. Nous sommes toujours négatifs et nous avons des anticorps. (Le médecin nous a dit que nous n’avions aucune chance de l’attraper de nouveau ou d’infecter quelqu’un).” Pour rappel, lors de la reprise de l’entraînement le 22 juin dernier, le PSG avait indiqué, via un communiqué, que quatre cas antérieurs de contaminations au Covid avaient été détectés. Un cas qui devait sûrement concerner Sergio Rico.