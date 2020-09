Rico : “Je n’ai jamais caché mon bonheur d’être ici”

Auteur de bon match quand on a fait appel à lui, Sergio Rico a dans un premier temps été renvoyé au FC Séville, le PSG ne souhaitant pas payer les 12 millions d’euros de l’option d’achat du portier espagnol. Mais finalement, le PSG et le club andalous ont trouvé un accord pour le transfert de l’international espagnol à la hauteur de 6 millions d’euros et la doublure de Keylor Navas a paraphé un contrat de quatre ans, soit jusqu’en 2024, avec les Rouge & Bleu. Pour PSG TV, Rico est revenu sur sa saison parisienne et sur ses attentes pour les prochaines.

Sa prolongation de contrat

“Je suis très heureux, c’est une vraie fierté pour moi de continuer de jouer dans un club comme le Paris Saint-Germain et de côtoyer autant de grands joueurs. Nous avons vécu une saison incroyable, et je suis vraiment enchanté de pouvoir continuer à aider l’équipe à atteindre ses objectifs. Je n’ai jamais caché mon bonheur d’être ici, et mon désir de poursuivre l’aventure. Nous avons discuté avec le club et Leonardo, j’ai une très bonne relation avec tout le monde au club, je m’entends très bien avec tous mes coéquipiers et les supporters m’ont toujours soutenu. Ce sont des choses qui comptent dans la vie d’un joueur, et ma famille se sent bien ici, c’est important pour moi.“

Sa première saison parisienne

“C’était une saison formidable. J’ai pu jouer mon rôle, celui qui m’avait été confié, et tout cela était très positif. J’ai joué une dizaine de matches toutes compétitions confondues, et je crois avoir donné le maximum à chaque fois que j’en avais l’opportunité. Je suis fier de ce que nous avons montré la saison dernière.“

Le match contre Lens

“Je suis apte à jouer jeudi, si le coach décide de faire appel à moi. Je me suis entraîné ce matin avec le groupe, et je me sens bien. Je suis donc prêt. Et ce match est important, parce qu’il lance notre saison. Il faut continuer sur notre lancée, garder ce calme qui fait notre force, et bien commencer une saison signifie gagner le premier match. Il faut garder la tête froide, jouer en équipe et se focaliser sur l’objectif qui est la victoire.”