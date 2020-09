Rico : “Je suis heureux de faire partie de l’histoire du PSG”

Après plusieurs années de flou et d’incertitude au poste de gardien de but, le PSG a enfin trouvé un titulaire indiscutable avec Keylor Navas. Outre le portier de 33 ans, le club de la capitale a également trouvé une doublure fiable en la personne de Sergio Rico. Prêté par le FC Séville la saison passée, le gardien espagnol a été définitivement transféré au PSG pour un montant de 6M€. Sur le compte Twitter du club de la capitale, Sergio Rico a répondu à quelques questions des supporters parisiens.

Son ressenti après sa première saison avec le PSG

Rico : “Je me sens bien ici, je pense que nous avons fait une très belle saison. Je pense que nous avons vécu quelque chose d’historique pour le club et je suis heureux de faire partie de l’histoire du PSG.”

Le joueur le plus blagueur du vestiaire ?

Rico : “C’est difficile… il y a beaucoup de joueurs qui aiment rigoler. Neymar, Marco Verratti, Leandro Paredes, Mauro Icardi… Nous aimons tous ressentir de bonnes vibrations, faire des blagues et ça contribue à créer une bonne ambiance dans le vestiaire.”

Quel est le moment avec les supporters qui t’as le plus marqué ?

Rico : “Je pense que c’est le moment où nous avons gagné au Parc des Princes contre le Borussia Dortmund (à huis clos pour cause de Coronavirus, ndlr). Nous sommes sortis sur le balcon et tous les supporters nous attendaient, c’était un moment très beau et très spécial. Ça a montré à quel point le PSG avait des fans incroyables.”

Sa titularisation en demi-finale de Ligue des champions face au RB Leipzig

Rico : “Pour moi, c’était comme un rêve devenu réalité. C’était une fierté de jouer un match aussi important et avec autant d’histoire pour ce club. Je suis très heureux d’avoir aidé l’équipe à atteindre cette finale.”