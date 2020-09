Rico non qualifié pour la rencontre face au RC Lens (L’E)

Quelques jours après la fin de son prêt au PSG, Sergio Rico a été transféré définitivement chez le club de la capitale – pour un montant de 6M€ – jusqu’en juin 2024. Une arrivée qui l’installe définitivement comme la doublure de Keylor Navas pour la saison 2020-2021. Cependant, les Rouge et Bleu ne pourront pas compter sur leur portier espagnol pour la rencontre face au RC Lens ce jeudi (à 21h sur Canal Plus) comme le rappelle lequipe.fr.

“Cette rencontre, comptant pour la 2e journée de Ligue 1, était initialement programmée le 29 août et seuls les joueurs aptes à jouer à cette date (en prenant en compte les suspensions et les contrats) pourront être au stade Bollaert-Delelis”, indique le média sportif. Ainsi le 29 août dernier, Sergio Rico était redevenu un joueur du FC Séville pendant quelques jours avant l’officialisation de son contrat avec le PSG le 5 septembre. “Rico sera donc disponible, au mieux, pour la réception de Marseille dimanche.” Marcin Bulka ou Garissone Innocent occupera le but parisien face aux Lensois.

Statistiques 2019-2020 de Sergio Rico