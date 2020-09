Riolo : “Au PSG, il faudrait peut-être vite penser à changer de coach”

Dans l’intention, dans la tactique, le PSG a tout fait à l’envers contre l’Olympique de Marseille dimanche soir. D’où la défaite 1-0. Un résultat que le PSG peut reprocher à ses joueurs et encore plus à son entraîneur selon Daniel Riolo.

“Le néant proposé par les deux équipes les plus populaires de notre championnat est comme un symbole. Oui Mediapro s’est fait “enfler” et le nouveau boss du foot français ne changera rien. Soyez en sûrs, notre L1 coule chaque jour un peu plus”, explique Daniel Riolo sur RMC Sport. “L’OM a donc gagné et ses supporters, après 9 ans de disette, ne vont principalement retenir que ça. Mais par pitié qu’on ne vienne pas me parler de coup tactique. […] En affichant une prestation d’une stupidité sans nom, le PSG a offert un court succès à son rival. Pas prêts physiquement, le PSG a dans un premier temps voulu régler ses comptes avec l’OM. Comme des racailles imbéciles, les Parisiens ont voulu punir les Marseillais: “Vous nous avez chambré, on va vous taper.” Mentalité stupide. Mais qui a décidé ça? Le club? Le coach? Les joueurs? Neymar? Qui décide de quoi dans ce club? Tuchel, lui, a abandonné la tactique depuis longtemps. Comprendre comment joue le PSG devient impossible. Visiblement il s’entête à vouloir jouer sans avant-centre. Florenzi (la seule bonne nouvelle de la soirée) pouvait toujours centrer, il n’y avait jamais personne! […] Le PSG a proposé une bouillie et avant qu’il ne soit trop tard, il faudrait peut-être vite penser à changer de coach. Les joueurs s’entendent bien et l’affichent en permanence, mais ils sont en auto-gestion. C’est une bande de sales gosses en “colo” qui a enfermé le mono dans les chiottes! La finale de la Ligue des champions vécu comme un aboutissement est en train de faire des dégâts. […] Place maintenant aux sanctions qui vont être lourdes. Aux polémiques sur qui a dit quoi et qui est responsable. J’en ai déjà mal à la tête. Le nouveau diffuseur voulait une victoire de l’OM pour lancer sa saison. Il l’a eu. Il peut, en effet, aussi se réjouir de s’être mis tout de suite au niveau de la L1. Entre mauvais et médiocre…”