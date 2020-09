Riolo : “C’est Leonardo qui doit avoir le contrôle du club”

Daniel Riolo a apprécié l’intervention de Leonardo dimanche au CFC. Le journaliste de RMC invite le directeur sportif du PSG à s’exprimer plus fréquemment car le club francilien comme le football français ont besoin de sa parole, a-t-il expliqué sur les ondes.

“Leonardo devrait parler plus souvent. C’est le patron du club, et le PSG doit faire en sorte de ne jamais le laisser partir. En tout cas lui faire comprendre que c’est lui le patron. Tout ce qu’il dit est clair, argumenté. Ses prises de position par rapport à la Ligue, par rapport à ce qu’il s’est passé, on peut en débattre mais il défend le club, il défend les joueurs. Il fait comprendre en interne qu’il est le garant de l’autorité. Tout ce qu’il dit est en fait très intelligent, c’est lui qui a tout sous contrôle. C’est lui qui doit avoir le contrôle du club. Franchement, si je devais juste lui donner un conseil, je lui dirais de ne pas attendre une fois par an pour parler. Je lui dirais : “Parle plus souvent et fais comprendre que tu es le patron du PSG, et fais comprendre au foot français le nombre d’erreurs qu’il peut commettre parfois”, puisqu’on ne l’avait jamais entendu sur cet arrêt stupide de la Ligue 1. Il a fait comprendre que la Ligue avait fait n’importe quoi depuis le mois de mars.”