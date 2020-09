En tant que directeur sportif du PSG Leonardo doit avoir les mains libres et bénéficier des latitudes nécessaires. Les souhaits de Thomas Tuchel ne doivent pas être mis au même niveau que celui du directeur sportif même si une entente entre les deux hommes est préférable pour le PSG. Tel est le sentiment de Daniel Riolo.

“Le feuilleton de l’année ça va être Leonardo-Tuchel. J’ai l’impression que ça va devenir le truc à suivre avec des épisodes en fonction des résultats du PSG”, a commenté Daniel Riolo sur RMC. “Tout le monde voulait le retour de Leonardo, tout le monde pensait que c’était bon pour l’équipe, pour le club, pour l’autorité qu’il manquait au PSG. L’année où Leonardo revient – chacun fera son lien de cause à effet – le PSG va en finale de la Ligue des champions. Peut-être que ça n’a rien à voir, je n’en sais rien. Il revient, on lui dit qu’il est le directeur du football, qu’il est le patron du sportif. Après on ne peut pas lui dire : “Non sur Thiago Silva, l’entraîneur voulait ça ou ça…” Si c’est le patron du sportif, c’est lui qui décide ! Je pense que si ça n’en tenait qu’à lui, cet entraîneur qui n’est pas son choix, il s’en séparerait. Il va peut-être le garder parce que les résultats font que c’est plus délicat de le virer. Mais si ça n’en tenait qu’à lui, il lui dirait au revoir malgré la finale de la Ligue des champions. On ne va pas s’étonner que Leonardo veuille être le patron. Et si Leonardo venait à partir parce qu’il n’est pas pleinement le patron, quel échec encore une fois pour l’autorité dans ce club, merde !“