Riolo : “Leonardo est contesté par le clan Neymar, c’est ça le drame au PSG”

Ébranlé par une vague de cas positif au Covid, un mercato en cours, un calendrier aussi serré que l’effectif, une impréparation physique, ou encore des suspensions, le PSG est en difficulté lors de ce début de saison. Cela ne va pas forcément durer. Daniel Riolo n’en est pas convaincu. Pour le journaliste de RMC, le mal est profond. Sur les ondes, il a dépeint une situation tragique au PSG.

“Que le PSG se sépare de Thomas Tuchel parce qu’il est critiquable, aucun problème avec ça. Moi-même je suis le premier à le critiquer. Le souci, c’est que ça va plus loin parce que Leonardo n’arrive pas à imposer son autorité au sein du club et il est contesté. Par qui ? Par le clan Neymar, c’est ça le drame. Neymar fait ce qu’il veut dans ce club. Neymar est un problème pour le PSG. Il règle des problèmes et crée des problèmes. C’est ça le vrai souci. Leonardo n’arrive pas à imposer son autorité. Nasser al-Khelaïfi est empêtré dans ses problèmes judiciaires et a pris Leonardo pour le sportif, et lui-même n’y arrive plus. Parfois, il dit même qu’il va se barrer. Dans ce club, personne n’a l’autorité. Le Final 8, c’est l’arbre qui cache la forêt. Les éléments t’ont souri. Aujourd’hui c’est le retour de bâton d’un manque d’autorité, d’un manque de préparation, de vacances mal accordées, d’un calendrier mal géré… Aujourd’hui, le PSG est dans la merde ! je ne vois pas comment ils vont pouvoir réagir d’ici la mi-octobre. Et avec qui ? Tuchel qui reprend le pouvoir ? Quelle équipe ? Quel plan de jeu ? Avec un Neymar capricieux ? Où va le PSG ? Qui tient la barre ?”