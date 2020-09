Riolo : “Neymar s’est comporté comme un minable tout le match”

À domicile, dans un Parc des Princes quasiment vide, le Paris Saint-Germain s’est incliné, pour la première fois depuis le 27 novembre 2011, face à l’Olympique de Marseille (0-1). Un Classique qui a été sous tension, avec un nombre de cartons record distribué par l’arbitre. Sur les ondes de RMC, Daniel Riolo est revenu sur l’animosité qui a été maître du jeu, critiquant notamment l’attitude des Parisiens. Et un joueur est particulièrement dans son viseur : Neymar Jr.

“C’était : on vient régler nos comptes. C’était minable de A à Z. Les Parisiens ont fait honte à pas mal de supporters. C’était déplorable, avec presque une sensation de dégoût. Il y a une différence entre faire une faute, comme Paredes dès son entrée, et les trucs de chiffonniers. T’as cinq cartons rouges, des gars qui se sont insultés tout le match, des fautes grotesques. Neymar a simulé comme un malade. Il y a eu des comportements, c’était au-delà de l’antisportif. Neymar s’est comporté comme un minable tout le match. Il est exaspérant, il a 28 ans et se comporte comme un gamin. Au final, il a été plus mauvais que bon au PSG depuis son arrivée“, s’est emporté Riolo sur les ondes.