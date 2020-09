Riolo : “S’ils refilent direct à Dele Alli les adresses des boites, on est mal barré…”

La fin du week-end a été marqué par deux éléments nouveaux liés au PSG. Premier fait, le travail de “Esporte Espetacular” (TV Globo) qui grâce à trois professionnels spécialisés dans la lecture labiale a isolé des images où l’on voit Álvaro González dire “mono” (“singe” en espagnol) à Neymar Jr. De quoi relancer un dossier qui avait enflammé l’après PSG-OM. Invité dans l’After de RMC à s’exprimer sur le sujet, Daniel Riolo a tenu ces propos : “Là on voit qu’il y a quelque chose et les gars vont pouvoir travailler ! Je n’ai jamais accusé Alvaro ni déclaré que Neymar était un menteur… Je n’ai jamais pris parti là-dessus. On verra bien.”

Seconde information du dimanche après-midi, des prémices de discussions pour une signature en prêt au PSG de Dele Alli (24 ans, Tottenham) initiées par ses agents. Un profil offensif dont le champion de France n’a absolument pas besoin, juge Daniel Riolo. “Mais pourquoi Dele Alli ? Et puis s’ils lui refilent direct les adresses des boites, on est mal barré…”, a t-il lancé ironiquement.