Riolo : “Thiago Silva voulait se payer Leonardo, il s’y est très mal pris !”

Après huis saisons au PSG, Thiago Silva a décidé de poursuivre sa carrière à Chelsea – en Premier League – à l’âge de 36 ans. Dans un entretien accordé à France Football (paru mardi), l’international brésilien est revenu sur son départ du PSG. Il a lancé quelques piques que Daniel Riolo, le journaliste de RMC, a saisi dans l’After pour les briser.

“Thiago Silva voulait se payer Leonardo, il s’y est très mal pris ! La façon dont il décrit sa situation dans la prolongation qui est devenu une non-prolongation puis une proposition au dernier moment, je ne vois vraiment pas ce qu’il peut reprocher à Leonardo. On s’aperçoit juste que comme Cavani, Thiago Silva a surtout eu un orgueil très mal placé. “Oh non, la proposition il fallait me la faire avant, maintenant c’est trop tard, gnagnagna…” Alors qu’il s’était mis d’accord depuis longtemps avec Chelsea. Il fait genre “je chiale, je suis touché.” Il fait toujours le coup de l’émotion exacerbée. Thiago Silva est insupportable. Après il y a le chapitre Emery, c’est complètement fou. Quand bien même il aurait raison et qu’Emery se soit planté dans le rapport aux joueurs. Ce qui avec le recul est incontestable. La façon dont il dit “il m’a mal géré, il m’a fait joué là, il aurait dû me faire jouer là, et puis là j’ai pas joué…” Unai Emery, il s’est heurté au bloc-équipe comme Laurent Blanc. C’est pareil pour Thomas Tuchel, ils sont tous confrontés au même problème. Emery avait des idées. Mais il s’est heurté aux statuts de mecs qui se comportent comme des sénateurs. Quand je pense au comportement de Thiago Silva dans certains grands matches ! Cette façon de chialer dans l’interview est minable !” a lancé Daniel Riolo sur les ondes avant d’enchaîner ainsi : “Leonardo est saoulé ! On lui avait dit qu’il aurait les pouvoirs et il y a toujours ce problème avec Tuchel. Là, Leonardo est un peu à bout. En plus il y a la pression sur le mercato, notamment Mbappé qui se croit obligé de donner des conseils. “J’aimerais bien Thomas Partey et ceci cela…” Il y a eu tout ce qui s’est passé au moment du confinement quand ils ont voulu négocier les salaires…” Etc.