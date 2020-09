Rothen : “Certains auraient pu éviter ce genre de chose”

Ce mercredi, le Paris Saint-Germain a annoncé que trois joueurs de son effectif avaient été testés positifs au Covid-19. Ces joueurs seraient Leandro Paredes, Angel Di Maria et Neymar Jr. Une mauvaise nouvelle alors que les Parisiens doivent débuter leur saison de Ligue 1 contre le RC Lens, le 10 septembre prochain, après la trêve internationale. Jérôme Rothen estime que les joueurs contaminés auraient pu prendre plus de précautions même s’il reconnaît que la situation sanitaire actuelle est plutôt délicate et que la LFP devra ajuster le protocole.

“Tu peux attraper le virus. Il n’y a pas de soucis, c’est la faute à pas de chance. Ça arrive partout. Tu leur laisses sept jours de vacances, qu’ils aillent au soleil, ça me parait logique mais il faut faire super attention. Tu as des devoirs, il faut faire encore plus attention, explique Jérôme Rothen sur RMC. Que tu ailles à Ibiza aucun problème, tu peux, mais il faut réduire le nombre de personnes qui viennent sur place. Il y a moins de risque. (…) Je me mets à la place des dirigeants parisiens aujourd’hui, tu récupères tes joueurs au bout de sept jours de repos, tu en as trois qui ne vont pas venir à l’entraînement. (…) Certains auraient pu éviter ce genre de chose. Le protocole doit sauter tous les cas, les matches doivent se jouer.“