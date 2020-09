Rothen et la difficulté de posséder Neymar et Mbappé dans une équipe

On le sait, depuis plusieurs années, les coaches qui se sont succédés à la tête de l’effectif du Paris Saint-Germain ont souvent eu du mal à imposer leurs idées à des joueurs parfois peu réceptifs. Dans L’After Foot sur RMC, Jérôme Rothen s’est exprimé sur ce sujet. Pour lui, cela est encore plus prononcé avec la présence au PSG de deux joueurs aussi importants que Neymar et Mbappé.

“Que l’entraîneur au PSG a du mal à mettre ses idées en place, ce n’est pas la première fois au PSG. Ces coaches se sont heurtés au statut de certains joueurs et cela s’est accentué avec les arrivées de Neymar et Mbappé. Pour un entraîneur, c’est difficile d’avoir les deux pour l’équilibre de l’équipe. C’est une question d’équilibre : si tu donnes les clés du camion à Neymar, l’autre va faire la gueule. C’est vrai aussi que quand tu possèdes un joueur comme Neymar, un joueur aussi extraordinaire, c’est difficile de l’enfermer dans un schéma tactique. C’est pour cela que, dans ce cas-là, il vaudrait mieux en avoir qu’un. Que toute l’équipe travaille uniquement pour ce joueur. Mais quand tu as deux joueurs avec cette aura, c’est très compliqué“, a déclaré Rothen sur les ondes de RMC.