Rothen se demande si la FFF est braquée contre le PSG et la Ligue

Aussi incroyable que cela puisse paraître, Leonardo a appris par la presse que Kylian Mbappé, appelé chez les Bleus, avait été testé positif au Covid-19. Le directeur sportif du PSG a exprimé sa colère sur RMC hier soir. Jérôme Rothen a donné raison au dirigeant parisien. Et le consultant se demande si le report du Lens-PSG au jeudi 10 septembre, 48 heures après le France-Croatie n’a pas envenimé les choses.

“C’est hallucinant ! Il a raison Leonardo, il faut respecter à sa juste valeur le PSG. C’est le meilleur club français, finaliste de la Ligue des champions… Je me mets à la place de Leonardo, de l’entraîneur, du président du PSG… tu apprends par voie de presse que ton meilleur joueur, celui que tu payes très cher, doit quitter la sélection ! Pas un coup de téléphone ? C’est juste incroyable ! Déjà, c’est au docteur de la FFF de se mettre en contact avec le médecin du PSG, la première boulette elle est là. Après le président de la Fédération aurait dû appeler… Normalement, ça se passe ainsi, c’est incompréhensible ! La presse est au courant avant les dirigeants du PSG ! Il faudrait creuser. Soit la FFF est braquée contre les clubs, en l’occurrence le PSG, et la Ligue par rapport à ce calendrier qui lui fait penser que l’équipe de France est prise en otage, et donc là c’est grave parce que c’est aux dépens de la santé des joueurs… soit il y a autre chose”, a commenté Jérôme Rothen sur les ondes.

Toujours sur RMC, selon Mohamed Bouhafsi, Kylian Mbappé joue les ambassadeurs du PSG au sein de l’équipe de France. L’attaquant aurait loué son club auprès d’Eduardo Camavinga et de Lucas Hernandez.