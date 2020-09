Roustan : “Bakayoko peut être un plus pour le PSG !”

On le sait, le PSG doit recruter en priorité à trois postes : en défense centrale, au milieu de terrain et en attaque. Les Rouge & Bleu doivent dans le même temps vendre à hauteur de 60 M€, et tout ceci en onze jours. Les pistes se multiplient et des mouvements vont très certainement être enregistrés dans les plus brefs délais. Parmi les rumeurs les plus insistantes, on retrouve celle d’une possible arrivée de Tiémoué Bakayoko. L’ancien monégasque natif de Paris aurait le profil adéquat pour jouer dans le cœur du jeu et à un tarif avantageux.

Interrogé à ce sujet, le journaliste Didier Roustan pense que cette piste peut être un vrai plus au sein du milieu du PSG.

“Bakayoko ? Je l’adorais à Monaco ! J’ai suivi un peu la suite de sa carrière… À Milan il y a une période ou il a été bon voire très bon avant d’avoir eu une affaire avec Gattuso. À Monaco, je le voyais tout le temps dans un milieu à deux avec Fabinho devant la défense mais on se fait toujours cette image de Thiago Motta au PSG. Ça a marqué les esprits ! Et comme le PSG projette toujours d’aligner ses “quatre fantastiques”, ils ont donc toujours dans l’idée d’aligner un milieu de terrain à deux éléments. S’il est meilleur que Gueye ou Herrera ? Il peut être un plus pour le PSG ! […] Bakayoko, c’est quelqu’un qui n’a pas été épargné par les critiques, donc forcément ça se voit qu’il a du caractère !”